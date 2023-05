Caçat el candidat de Vox a Cullera sense assegurança i amb la ITV caducada des del 2019

El candidat de Vox a l’alcaldia de Cullera, Gonzalo Muñoz, no ha començat amb bon peu la campanya electoral amb vista les pròximes eleccions del 28 de maig.

Fonts municipals han confirmat a elDiario.es que agents de la Policia Local de la localitat valenciana van observar la nit del diumenge passat 14 de maig un cotxe estacionat en un pas de vianants mentre patrullaven per la ciutat. Es tractava del vehicle de Muñoz.

En registrar la matrícula per a interposar la denúncia corresponent per estacionament indegut, els agents van comprovar a més que el turisme mancava de l’assegurança obligatòria corresponent i que tenia la inspecció tècnica de vehicles (ITV) caducada des de l’any 2019, per la qual cosa el van immobilitzar i el van traslladar al depòsit municipal.

Aquest diari s’ha posat en contacte amb Muñoz per recaptar la seua versió dels fets, sense haver obtingut resposta, encara que en declaracions al diari Levante-EMV assegurava que l’assegurança no estava donada d’alta per un canvi en la domiciliació bancària que ja s’havia esmenat.

La formació d’extrema dreta manca de representació actualment a l’Ajuntament de Cullera i els fets no esmentats són el millor aval per a aconseguir accedir a la corporació.