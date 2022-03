CaixaBank es resisteix a aportar els seus protocols de blanqueig de capitals a la jutgessa de l’estafa a l’EMT de València

La instrucció del cas del ‘frau del CEO’ a l’Empresa Municipal de Transport (EMT) de València està pràcticament liquidada a l’espera que CaixaBank, l’entitat que va tramitar les transferències per valor de quatre milions d’euros als comptes dels estafadors al Bank of China de Hong Kong aporte els protocols interns sobre blanqueig de capitals a la jutgessa.

De fet, la representació jurídica de l’empresa municipal va demanar a la magistrada que imputara l’entitat bancària per un presumpte delicte de blanqueig de capitals imprudent. L’EMT considera, coincidint amb el criteri del Tribunal de Comptes, que el banc va incomplir els seus propis protocols a l’hora d’efectuar les transferències a pesar que l’empresa pública no estava autoritzada a operar a la Xina i que des de l’inici de l’estafa es van detectar que les signatures eren falses.

La jutgessa, abans de prendre la decisió d’investigar l’entitat o no, va sol·licitar els protocols sobre blanqueig de capitals a què estigueren subjectes els treballadors que van intervindre en l’operativa. No obstant això, CaixaBank s’hi resisteix argüint que no hi ha indicis de la comissió d’un presumpte delicte de blanqueig de capitals, per la qual cosa les diligències serien “inútils i innecessàries” per al procediment, segons un escrit a què ha tingut accés aquest diari.

En concret, la provisió de la jutgessa demanava que el banc facilitara la formació sobre prevenció del blanqueig que hagueren rebut els empleats que van intervindre en les transferències, així com els manuals interns en la matèria. L’escrit afirma que “no es tracta de diligències conduents a l’esbrinament dels fets objecte d’investigació (estafa) i l’esbrinament de l’autoria o la participació en aquesta de la investigada hui [la directiva despatxada Celia Zafra] o terceres persones”.

A més, el lletrat de CaixaBank recorda que una interlocutòria del 10 de desembre de 2019, “ferma en tots els seus pronunciaments pel fet de no haver-se recorregut per les parts”, veia improcedent reclamar els protocols interns sobre blanqueig de capitals en el marc de la instrucció de la causa. El titular del Jutjat d’Instrucció número 18 de València emmarcava l’actuació de CaixaBank sobre les obligacions de prevenció del blanqueig en l’“àmbit específic de la possible responsabilitat civil”.

L’entitat bancària al·lega que “no és possible que per una provisió quasi dos anys després” el jutjat admeta requerir CaixaBank perquè aporte els manuals interns de prevenció del blanqueig de capitals de què disposen els empleats ni la formació específica que han rebut en la matèria.

La provisió de la jutgessa rebutjava prendre declaració com a investigada a l’entitat, com a persona jurídica, a l’espera de saber si els protocols interns en matèria de blanqueig de capitals donaven indicis sobre una pretesa actuació irregular que propiciara el frau, tal com sol·licitava l’EMT. En paral·lel, el Tribunal de Comptes sí que considera que CaixaBank va incomplir els seus propis protocols.

L’estafa, va concloure l’organisme encarregat de fiscalitzar els comptes públics, “no hauria sigut possible sense l’actuació” de CaixaBank per la seua “falta de deure de custòdia dels fons públics depositats en l’entitat bancària”.