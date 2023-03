Camps i els huit “t’estime” amb El Bigotes, delegat de Gürtel a València: “Tenia una relació política amb mi”

Francisco Camps en estat pur: per moments histriònic, sempre grandiloqüent i amb una retòrica desafiadora cap a l’adversitat judicial. “Només done gràcies a Déu per la vida que he tingut”, ha afirmat. La declaració de l’expresident valencià en el judici per la peça separada 5 del cas Gürtel en l’Audiència Nacional s’ha convertit en una mena d’elogi de la seua carrera política i ha suposat un constant estira-i-amolla amb la fiscal anticorrupció, Concepción Nicolás. El president del tribunal, el magistrat José Antonio Mora Alarcón, ha insistit a l’acusat en multitud d’ocasions perquè es limitara a contestar les preguntes de la representant del ministeri fiscal. Perquè Camps s’ha dedicat constantment a repreguntar a la fiscal i a retraure-li una pretesa persecució judicial que va posar fi a la seua trajectòria al capdavant de l’executiu autonòmic del PP. “Em van segar la meua carrera política”, ha lamentat.

La fiscal, per part seua, ha mantingut en tot moment el decòrum i, amb paciència infinita, ha aconseguit tancar l’interrogatori més esperat del judici, després de les confessions dels caps de la trama Gürtel, que van situar Francisco Camps com a amic d’Álvaro Pérez El Bigotes i enllaç de la xarxa corrupta en el Palau de la Generalitat Valenciana. “Ja estem 14 anys dient el mateix, senyora fiscal”, li ha etzibat l’acusat en un moment de l’interrogatori. Anticorrupció demana per a l’expresident valencià una pena de dos anys i mig de presó i una dècada d’inhabilitació pels presumptes delictes de prevaricació i frau a l’Administració.

Camps, que ha al·ludit als seus “problemes gürtelians”, s’ha centrat a deslligar-se de la trama i, singularment, de la seua amistat amb Álvaro Pérez, amb qui ha dit que mantenia una relació purament professional, malgrat les afectuoses converses telefòniques intervingudes per la Policia i que va assistir al seu enllaç nupcial. “No vam ser amics, era un col·laborador del partit”, ha dit sobre El Bigotes.

L’expresident valencià ha situat la seua primera trobada amb Álvaro Pérez el 2003, però ha descarregat la responsabilitat d’adjudicar-li les campanyes del PP en la seu nacional del carrer de Génova de Madrid. “Venia decidit de la gran instància, el comité nacional de campanya d’Espanya, el nostre partit està centralitzat íntegrament, no és un partit federat”, ha afegit. Així doncs, la xarxa Gürtel era “adjudicatària pel PP d’Espanya”, ha dit Camps.

L’acusat ha mantingut que ni tan sols sabia què era l’empresa Orange Market fins que “va saltar tot aquest embolic”. Quan la fiscal ha tret a col·lació la primera informació periodística sobre l’empresa de la xarxa Gürtel, publicada pel diari Levante-EMV abans de l’operació policial que va desmantellar la trama, Camps ha negat haver-la llegit en el seu moment, argumentat que es tracta d’“una notícia menor”. “Per descomptat que no ho sabia, no tenia manera de saber-ho, perquè no em van passar aquesta notícia”, ha assegurat.

L’expolític del PP també ha argumentat que la imatge era la menor de les seues preocupacions: “Fixe’s si he perdut cabells i no em preocupa gens”, ha afirmat. Camps ha reivindicat la seua longeva militància en el PP: “La lleialtat i la disciplina en el partit significa que a mi no se m’ocorre mai preguntar qui fa els actes del partit”.

Sobre les famoses converses telefòniques intervingudes per la Policia entre Camps i El Bigotes, l’expresident valencià ha argumentat que “s’han fet eixir de polleguera i la vida és així”. Francisco Camps assegura que estava “exultant” després d’haver mantingut una reunió amb el president llavors José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa sobre el finançament autonòmic. Així doncs, la nit de Nadal del 2008 va començar una llista de telefonades “per a felicitar Nadal”, però ha indicat que a Álvaro Pérez li va telefonar en la seua condició de “col·laborador del partit”.

La fiscal li ha recordat que en les converses telefòniques tots dos interlocutors es diuen “t’estime” fins a huit vegades, segons el recompte del ministeri públic. “Això és molt de partit”, ha respost Camps, que ha emmarcat el diàleg en el “concepte polític” de la “lleialtat”. “Aquest home tenia una relació política amb mi, per això parlem de lleialtat”, ha afirmat.

“Soc ací libèrrim”

També ha dit que El Bigotes tenia el seu telèfon pels actes del PP de què s’encarregava Orange Market. “El meu telèfon el tenen milions de persones”, ha postil·lat. I sobre la relació del delegat de la trama Gürtel amb la seua dona, Isabel Bas, ha recordat que El Bigotes la visitava en la seua farmàcia, “un lloc públic”. “La meua dona és una farmacèutica que està darrere del taulell, no li pot dir que no vinga”, ha dit en referència a les converses telefòniques en què Isabel Bas convida Álvaro Pérez a passar pel seu cèntric establiment.

“No em deu res ni jo li dec a ell, soc ací libèrrim, lliure de qualsevol tipus d’esclavitud”, ha abundat Camps, en to grandiloqüent, sobre la seua vinculació amb el delegat de la trama Gürtel a València. L’expresident ha assegurat que la seua família va tornar els regals de Nadal d’Álvaro Pérez i, com a mostra que no eren tan amics, ha dit que El Bigotes deixava els presents en la consergeria del seu edifici: “Per a tranquil·litat nostra, mai ha vingut a casa”.

L’acusat ha argumentat que no era amic d’Álvaro Pérez, perquè aquest ni tan sols li va presentar els seus caps, Francisco Correa i Pablo Crespo. “És absurd o no és absurd”?“, ha preguntat a la fiscal. ”No hi tinc opinió“, li ha contestat Concepción Nicolás.

El poder i l’amistat

L’expresident valencià ha desglossat el seu concepte de l’amistat en un context d’exercici del poder. A preguntes d’un dels lletrats de les defenses, Camps ha assegurat que “mai” va mantindre una relació d’amistat amb “cap” conseller del seu propi Govern, ni molt menys amb els alts càrrecs. “Fins i tot amb els meus amics d’abans, com Esteban González Pons o Juan Cotino, mai vaig tindre relació d’amistat, perquè eren els meus subordinats”, ha afirmat. “Un Govern no és un grup d’amics, un Govern és una cosa molt seriosa”, ha afegit.

L’acusat ha imputat a la Fiscalia Anticorrupció una pretesa persecució sistemàtica contra la seua carrera política. Després de la seua dimissió pel cas Gürtel, esdevinguda el 20 de juliol de 2011, se li “ha impedit fer cap tasca política”, ha deplorat l’expresident valencià. “M’agradaria que retirara l’acusació”, ha dit a la fiscal en to mig amistós, “perquè em posaria en campanya ara mateix”.

“Deixe de tractar així la Fiscalia i el tribunal”, li ha demanat el magistrat. “M’he deixat portar per la il·lusió”, s’ha disculpat Francisco Camps.