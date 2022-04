Camps, el màxim directiu de Ribera Salud i una cofundadora de Vox: la foto amb la qual Oltra denuncia una trama per a inculpar-la

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ha contraatacat mentre està a l'espera de la seua possible imputació per part del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a compte de la presumpta “investigació paral·lela” de la seua conselleria en el cas dels abusos per part del seu exmarit a una menor tutejada.

Oltra ha exhibit durant la sessió de control de les Corts Valencianes una fotografia, presa el passat 22 de setembre en l'estació d'Atocha de Madrid, en la qual apareixen l'expresident Francisco Camps, l'agitadora d'extrema dreta Cristina Seguí, i Alberto de Rosa, germà d'un exconseller de Justícia del PP i director executiu per a Europa de la multinacional propietària de Ribera Salud, que gestionava hospitals valencians que van privatitzar els governs populars.

El trio reunit a Madrid és significatiu. La querella de Cristina Seguí que ha originat que el jutge instructor demane a la Sala Civil i Penal del TSJCV la imputació d'Oltra (aforada) la va presentar el lletrat Pablo Delgado, que ha sigut advocat de Camps en les últimes causes en les quals està investigat per corrupció. De fet, Camps va entrar a treballar en el despatx de Pablo Delgado.

L'expresident de la Generalitat, que va dimitir per la seua implicació en el cas dels vestits de Gürtel (del qual va ser absolt per un jurat popular), no ha ocultat mai el seu ressentiment amb Oltra, qui li va estrényer sense miraments des de l'oposició amb samarretes incloses amb la foto de Camps i la llegenda “Wanted. Only Alive”.

Per part seua, Alberto de Rosa és germà d'un exconseller de Justícia de Camps, que també va ser portaveu del Consell General del Poder Judicial. De Rosa és un destacat directiu de la multinacional de la sanitat privada Ribera Salud. La menor va treballar breument a l'Hospital de Torrevella, propietat de Ribera Salud, fins a la reversió del centre per part del Govern valencià.

Cristina Seguí, que va ser fundadora de Vox a València, va oferir a la menor que va patir els abusos un lloc de treball en un hospital del Grup Ribera Salud a Madrid. No obstant això, tal com va lamentar la menor en declaracions a El Español, aquesta segona oferta de treball, pel que sembla, mai es va arribar a materialitzar.

Oltra ha incidit en les Corts en què el Govern autonòmic del Pacte del Botànic va dur a terme la reversió de les concessions a Ribera Salud, símbol de la sanitat privatitzada pels executius anteriors del PP.

Cristina Seguí també va organitzar un acte, amb la presència de la menor abusada i de Javier Negre i de l'inventor de faules conegut com Alvise, en El Ateneo Mercantil de València, que presideix Carmen de Rosa, germana del directiu de Ribera Salud i de l'exconseller de Camps. Un acte en el qual, segons ha dit Oltra en les Corts Valencianes, es va fer “una grollera exhibició” de la víctima d'abusos.

La dirigent de Compromís ha conclòs, mentre sostenia la fotografia, que “en tota cacera política cal seguir el rastre dels diners”.