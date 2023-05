Un candidat de Vox ataca el primer edil trans d’Espanya i el col·lectiu LGTBI: “És una ideologia brossa i rèptil”

El candidat de Vox a l’alcaldia de Paiporta (València), Daniel Furió, va afirmar en un acte electoral celebrat el 4 de maig passat que la “ideologia de gènere” o la ideologia LGTBQ+ com vulguen dir-se“ és ”brossa“ i ”rèptil“. En la mateixa intervenció, Furió arremet contra el primer edil trans d’Espanya i criminalitza els immigrants, tot això en un acte en què també participa la diputada autonòmica de Vox Ángeles Criado.

Furió sosté que es tracta d’una “ideologia que victimitza les persones per tindre una orientació sexual diferent”. “Si volen una persona del seu mateix sexe, perquè, escolta, jo et respecte, però això en un país de llibertat (…) però en un país on estem important aquestes persones que tots sabem, que són immigrants que assalten les nostres fronteres, no es pot fer”, afig el candidat de Vox. “I és incomprensible”, postil·la, “que es promoguen aquestes persones que vinguen ací quan van en contra d’aquest col·lectiu”.

A continuació, el candidat de la formació d’extrema dreta al·ludeix Guillem Montoro, el primer edil trans d’Espanya a més de candidat de Compromís a Paiporta. “Dic ideologia d’assenyalament perquè, ací a Paiporta, vam ser els primers a tindre el primer regidor transsexual, el primer regidor que es va hormonitzar, que ho paguem tots nosaltres de la seguretat social amb els nostres impostos, dels treballadors, dels autònoms, dels empresaris”, afirma Daniel Furió.

“Però a mi no m’importa el que siga o deixe de ser, a mi el que m’importa és on es destinen els nostres diners, els diners de tots, i ningú ens ha preguntat si ens sembla millor destinar-los a una persona perquè s’hormonitze o si un xiquet que pateix tema bucodental”, afig.

El candidat de Vox també critica la gestió de l’Ajuntament de Paiporta, governat per la socialista María Isabel Albalat amb el suport de Compromís. L’ultra, que també és coordinador de Vox en el municipi, lamenta que es destinen “500, 700 milions o el que siga, o milers d’euros” a “una batucada”, a “adhesius de no a la violència de gènere o per a comprar una Casa de la Dona que val mig milió d’euros i després cal mantindre aquestes infraestructures, cal mantindre tots aquests empleats que hi han de treballar”.

Compromís ha exigit a Vox que retire el vídeo, penjat en xarxes socials, pel fet de considerar que conté un “gravíssim missatge d’odi” contra el col·lectiu LGTBI i, específicament, contra el regidor Guillem Montoro, exresponsable d’Igualtat, Benestar Social i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Paiporta.

“Paiporta és un poble acollidor”

El primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, Pep Val, ha titlat les manifestacions del candidat de Vox d’“atacs ultres” i d’“agressions verbals”. Val s’ha solidaritzat amb Guillem Montoro, a qui elogia com “un pioner i un emblema d’una Paiporta inclusiva”. La formació valencianista assegura que no tolerarà “els atacs contra el col·lectiu LGTBI, vinguen d’on vinguen”.

“Paiporta és un poble acollidor, inclusiu, que avança cap a la igualtat, que respecta i valora la diferència, i que no comparteix l’odi que expressen els intolerants de Vox”, ha afirmat Pep Val. Compromís també ha demanat al PP un “pronunciament públic” per a comprometre’s a “mantindre al marge de la vida social i política local els intolerants i els que només entenen el llenguatge de l’odi”.