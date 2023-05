El candidat de Vox a València va gastar 15.000 euros en viatges i menjars com a rector de la VIU que va privatitzar la candidata del PP

Els actuals candidats a l’alcaldia de València del PP i de Vox, María José Catalá i Juan Manuel Badenas, respectivament, van ser companys de viatge al capdavant de la Universitat Internacional de València (VIU) entre els anys 2012 i 2013, la primera com a presidenta del patronat de la Fundació que gestionava la universitat i el segon com a rector.

No obstant això, la seua relació mai va ser bona, sobretot en el moment en què Catalá va fer el pas per a la privatització de la VIU mitjançant la venda del 70% de les participacions al Grupo Planeta, un procés a què es va oposar Badenas, que va deixar constància davant notari de possibles irregularitats en el procés.

Badenas va prendre possessió del càrrec com a rector el 13 de juliol de 2011 a proposta del conseller d’Educació llavors, Alejandro Font de Mora, i el va exercir fins a la venda de la VIU al final del 2013.

Com va informar elDiario.es, el sou de Badenas com a rector era de 57.599,76 euros anuals, encara que el 2012 el Govern valencià, presidit llavors pel popular Alberto Fabra, va aprovar un augment pel qual va passar a percebre 62.247,22 euros.

Però ací no acaba el cost de l’activitat de Badenas com a rector per a les arques públiques. També, va carregar més de 15.000 euros en dos anys a la VIU en concepte de menjars i viatges, malgrat que es tractava d’una universitat virtual.

Segons la documentació a què ha tingut accés aquest diari, en els sis mesos del 2011 que va estar al capdavant de la VIU tan sols va repercutir 874 euros en despeses de restauració i 115 euros en ‘diversos’. Les quantitats es disparen els dos següents anys: el 2012 va gastar 5.259 euros en viatges, 2.692 euros en restauració i 22,70 euros en ‘diversos’. L’any 2013, últim en què va exercir com a rector, va gastar 3.424 euros en viatges, 3.661 en menjars i 5,95 euros en ‘diversos’.

D’altra banda, ex-caps de premsa amb els consellers Rafael Blasco i José Císcar, una regidora i una responsable d’una fundació que va impulsar Francisco Camps van ser contractats per la Universitat Internacional de València.

Com ha informat aquest diari, Catalá va vendre el 70% de la VIU per quatre milions d’euros després d’haver-hi invertit el Consell des de la seua creació 34 milions d’euros i el seu valor es va multiplicar al cap de pocs dies de seleccionar l’oferta del Grupo Planeta després d’aprovar l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (Aneca, pel nom en castellà) noves titulacions.

Tan sols dos anys després de deixar la conselleria, tal com marca la llei d’incompatibilitats, la portaveu municipal del PP ara i candidata a l’alcaldia de València va començar a fer classes com a professora de la VIU sense que haja volgut dir públicament el seu sou, més enllà de remetre’s al que aquest mitjà va publicar sobre el que cobra un professor de la universitat amb les seues mateixes hores de docència, això és, 7.300 euros a l’any.

Els camins de Catalá i Badenas, que es van separar arran de la venda de la universitat, es tornen a unir ara a l’Ajuntament de València, com a candidats a l’alcaldia pel PP i Vox, i qui sap si com a futurs socis de Govern.