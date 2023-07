Carlos Mazón anuncia un “estalvi” de 800.000 euros en alts càrrecs, mentre promou una retallada d’ingressos milionària pels impostos

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del PP, continua en el seu disseny d’un executiu més reduït en nom de l’“estalvi” en despesa política. El dirigent popular signa aquest el decret de l’anomenat segon escaló del Consell, el que fixa el nombre de secretaries i sotssecretaries autonòmiques en les conselleries, després d’haver reduït de 12 a 10 els departaments.

Segons les seues paraules, el segon escaló passarà de 56 a 45 persones. Fins hui, cada departament de la Generalitat comptava amb una sotssecretaria i dues secretaries autonòmiques, llevat de Presidència i la Vicepresidència Primera i Conselleria d’Igualtat. Presumiblement, sis d’aquestes s’esfumaran amb les dues conselleries que desapareixen –Transparència i Universitats i Innovació.

Mazón promociona la mesura com a part d’un pla d’aprimament administratiu, cosa que en campanya denominava el “greix” del Consell. La rebaixa suposa un estalvi anual de prop de 800.000 euros. “Quasi tres milions d’euros en aquesta legislatura s’estalviaran els valencians només en polítics”, afirmava el president valencià, durant el traspàs de carteres del seu vicepresident primer, Vicente Barrera. “Que se sàpia que continuem en aquesta fase d’optimització i de reducció de la despesa política, començant pels polítics, i seguirem amb l’estructura d’eventuals i directors generals en la pròxima fase”, ha insistit.

L’estalvi anunciat suposa una ínfima part del pressupost de la Generalitat Valenciana i de la minva de recaptació prevista si, com ha indicat diverses vegades, es bonifica l’impost sobre successions. El pressupost que va deixar el Govern del Pacte del Botànic (la coalició del PSPV, Compromís i Unides Podem) és de 28.000 milions d’euros; una mica més de 22.100 milions si s’exclou el deute, l’anomenada despesa real. D’aquesta xifra, la despesa en personal pressupostada i aprovada per les Corts Valencianes és, per a tota la Generalitat Valenciana, de 8.123 milions d’euros, segons figura en el capítol I del volum de pressupostos.

El president ha reiterat la seua disposició a bonificar al màxim l’impost sobre successions, al·legant que implica pagar dues vegades pel mateix. El 2022 es van recaptar amb aquest impost 354 milions d’euros i la previsió de recaptació per al 2023 era de 392 milions d’euros, malgrat els beneficis fiscals com la bonificació per a les empreses familiars. Després de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, és el principal agent recaptador de la Generalitat. Patrimoni, l’impost sobre successions i donacions, i la tarifa autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques suposen en conjunt el 21% dels ingressos totals estimats per a les arques públiques. La bonificació del tribut sobre successions i la derogació de la llei de la taxa turística, encara sense implementar en cap municipi, són les prioritats per a Mazón, segons va apuntar en el seu discurs d’investidura.

El decret d’organització del Consell es publicarà divendres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i se’n donarà compte en la roda de premsa posterior al ple de l’executiu. Serà Mazón mateix qui oferirà la informació, segons figura en la seua agenda, i en els pròxims dies es concretaran algunes decisions en matèria tributària. El president i el seu entorn han apuntat diverses vegades la intenció de reduir la despesa pública, indicant que Europa baixarà el sostre en els pròxims anys i cridarà als ajustos. La primera reunió del gabinet de Mazón se celebra a Alacant, coincidint amb la constitució de la Diputació, que ell presidia, i s’hi preveuen els primers anuncis en matèria fiscal. Els comptes els haurà d’explicar i elaborar la consellera d’Hisenda i portaveu del Consell, Ruth Merino, que fa sis mesos era la líder de Ciutadans.