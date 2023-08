Carlos Mazón assumeix el discurs de Vox contra els menors tutelats i veta un centre de Torrevella amb fons europeus

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va anunciar fa poc que la residència per a persones amb diversitat funcional de Torrevella, situada en l’avinguda de Delfina Viudes, no acollirà menors tutelats. Es tracta, segons va dir Mazón, d’un “compromís electoral i personal amb la ciutat de Torrevella”, governada pel popular Eduardo Dolón. Construït el 2011 i amb un cost superior a cinc milions d’euros, el centre ha romàs en estat d’abandó, per no haver-se previst la seua inclusió en la xarxa de recursos assistencials de la Generalitat Valenciana, cosa que va costar a Dolón una reprimenda per part del Govern autonòmic d’Alberto Fabra.

L’executiu anterior del Pacte del Botànic, a la vista del desús per part de l’Ajuntament de Torrevella, va licitar per valor d’un milió d’euros la reforma de la residència, un espai lligat als pressupostos autonòmics d’Infància i als fons europeus. La intenció era crear 30 places d’atenció a menors tutelats i 30 més per a persones amb diversitat funcional, aquestes últimes en dues dependències independents situades en el mateix edifici.

Una decisió que Mazón va titlar d’ “error” i d’“injustícia”. “Aquest assumpte és una prioritat en l’agenda del Govern valencià”, va afirmar el president de la Generalitat Valenciana, que també va assegurar que, “paral·lelament, s’analitzaran també quines són les necessitats en matèria de centres de menors per a atendre-les en tots els seus àmbits”.

La creïlla calenta passa així a la vicepresidenta segona i consellera de Benestar Social, Susana Camarero, que haurà de resoldre el contracte amb l’empresa adjudicatària de les faenes d’adaptació de l’edifici.

A més, tal com va recordar l’exvicepresidenta i exconsellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, el projecte d’adaptació de l’edifici compta amb fons europeus, que podrien estar en perill si se’n modifica la destinació inicial.

No obstant això, més enllà de les qüestions tècniques i burocràtiques, subjau el rebuig als menors tutelats, en una comarca amb dèficit de places d’acolliment, segons Mas. La dirigent de Compromís sosté que la decisió de Mazón demostra que el PP té molt interioritzat el discurs de Vox contra els menors estrangers no acompanyats, “a qui tracten com si foren delinqüents i no xiquets i xiquetes amb la necessitat d’estar amb una família”.

Aitana Mas denuncia que “hi ha una emergència residencial per a aquestes persones que tenen una vida ja prou difícil perquè l’Administració vinga a tractar-los com a empestats”. “Necessiten un lloc on estar abans de ser integrats en una família d’acolliment”, afig.

Una situació similar es va donar a Paterna (València), quan l’alcalde socialista, Juan Antonio Sagredo, va suspendre la concessió de llicències assistencials per a la instal·lació d’un centre d’acolliment en una urbanització d’alt poder adquisitiu de la localitat, amb els vots del PP i de Ciutadans. Tot això, al caliu de les mobilitzacions de l’extrema dreta. El veto va ser finalment suspés per la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

En el cas del centre de Torrevella, l’exconsellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives considera que el veto anunciat per Mazón és “pura ideologia”. “D’una banda, volen amagar aquestes persones amb una gran necessitat d’afecte i d’atenció i, d’altra banda, assumeixen el discurs de l’extrema dreta sobre els menors tutelats, que amaga racisme i la negació dels drets humans que tant molesten l’extrema dreta”, critica Mas en referència a la presència de Vox en l’executiu valencià.