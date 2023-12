Carlos Mazón crida a “contribuir al desenvolupament conjunt d’Espanya” i reclama “perspectiva d’Estat” per a reformar el finançament

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha manifestat divendres la seua obstinació personal de convertir la Comunitat Valenciana en “espai de serenitat” i ha manifestat que “és hora de comprometre’ns amb la trobada i no amb el conflicte”, perquè “junts som millors”.

En el seu primer discurs de Cap d’Any, pronunciat al castell de Santa Bàrbara d’Alacant, Carlos Mazón ha subratllat que l’actual conjuntura exigeix “serenitat i dedicació”, situar-se i romandre “al costat de la generositat” i no al costat de la perspectiva “unilateral i egoista”.

En aquest sentit, ha ratificat la seua aposta perquè els pròxims anys a la Comunitat Valenciana no siguen “anys de picabaralles, sinó de treball fructífer i eficaç” perquè així ho “esperen i exigeixen” els regants per a continuar sent l’horta d’Europa, el teixit empresarial per a implantar els seus projectes i tindre bones connexions com el Corredor Mediterrani o l’ampliació del port de València, així com els ciutadans i les empreses que necessiten una Administració senzilla, fàcil i eficaç.

Carlos Mazón s’ha mostrat convençut d’assolir aquests objectius perquè la Comunitat Valenciana “siga exemple d’equilibri, d’enteniment i de sensatesa”.

Així mateix, ha subratllat el compromís del Consell per a demanar “amb rigor, amb perspectiva d’Estat i sense privilegis, tot allò que ens puga ser negat”. I ha reclamat solucions al dèficit hídric i l’infrafinançament “des del rigor que les sustenten” per a evitar que puga haver-hi ciutadans de primera o de segona.

El cap del Consell també ha volgut tindre un record especial amb les dones víctimes de violència i ha reclamat una Comunitat Valenciana lliure d’aquesta xacra, a més de reiterar el compromís del Consell per erradicar-la.

2023: un any de “canvis profunds”

El president ha qualificat el 2023 com un any de “canvis profunds” a la Comunitat Valenciana encoratjats per “la sensatesa dels seus ciutadans i la cerca d’equilibri”.

Sobre aquest tema, Mazón ha emfatitzat que aquest mandat reclama “rigor i serietat” en el compliment. “Rigor perquè les mesures que isquen de l’Administració beneficien els col·lectius més vulnerables i serietat perquè les promeses es complisquen en un entorn de llibertat que permeta desplegar l’energia i el talent dels valencians sense noses”, ha argumentat.

Igualment, ha agraït els missatges rebuts d’“ànim i alé” dels ciutadans de la Comunitat Valenciana durant els seus primers mesos com a president de la Generalitat en què ha pogut compartir l’“entusiasme, l’optimisme i les ganes de progressar” de la societat valenciana, així com les ganes de les empreses per atraure talent i la confiança de moltes companyies per implantar-se al nostre territori.

El president de la Generalitat ha assenyalat la Comunitat Valenciana com una terra “magnífica i excepcional”, “plena d’energia com la que transmeten els regants o les empreses, pimes i autònoms”, dels quals ha destacat el compromís amb la igualtat, el territori i el progrés de tots.

De la mateixa manera, ha ressaltat la Comunitat Valenciana com una terra generosa i compromesa amb la igualtat de cada valencià i de la resta dels territoris, “perquè això és contribuir al desenvolupament del conjunt d’Espanya”.

Carlos Mazón ha volgut pronunciar un discurs “més enllà del que dicta el debat polític” per a reivindicar tot el que comparteixen valencians, castellonencs i alacantins amb les seues “diferents maneres de veure la vida i de viure-la”.

En aquest sentit, s’ha referit a les diferents maneres de felicitar l’any en el nostre territori com ara “feliç any nou”, “feliz año nuevo” o “happy new year” per a posar en relleu tots els “accents” que formen part del recorregut de la Comunitat Valenciana allà on s’expressen “amb igual intensitat i la mateixa esperança”.

En referència als turistes que aquests dies visiten la Comunitat Valenciana, ha reiterat que “són benvinguts” perquè “també són part del nostre futur i volem que tornen i que s’unisquen a aquest projecte compartit”.

Un Nadal més valencià

D’altra banda, el president ha expressat el seu desig que per Nadal no falten les receptes amb productes típics de la nostra gastronomia com ara carxofes d’Almoradí o Benicarló, llagostins de Vinaròs o Guardamar, cava de Requena, torró de Xixona i raïm embossat del Vinalopó.

També ha animat a incloure en la carta als Reis Mags productes de la nostra regió com la seua “magnífica” artesania, calçat, joguets o llibres d’editorials de la Comunitat Valenciana perquè Ses Majestats d’Orient no obliden “que ací tots creem junts i en llibertat”.

Igualment, ha traslladat el seu agraïment a les forces de seguretat i emergències, sanitaris, personal del transport i la neteja durant aquests dies tan assenyalats, així com la seua felicitació d’any als més de cinc milions de castellonencs, valencians i alacantins.