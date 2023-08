Carlos Mazón pesca càrrecs del diari zaplanista fundat amb diners públics per un acusat en el cas Erial

Carlos Mazón ha recuperat en la Generalitat Valenciana antics membres del grup mediàtic afí a Eduardo Zaplana. L’últim ha sigut el periodista Joaquín Núñez García Aguilera, nomenat assessor de la Presidència de la Generalitat Valenciana. Director de comunicació de la Diputació d’Alacant sota la presidència de Mazón, l’informador va iniciar la seua carrera professional com a adjunt al director del diari La Prensa entre el 1997 i el 2000, any en què la rotativa va tancar atesa la seua baixa difusió i les seues pèrdues recurrents.

Es tracta de la capçalera creada pel Grupo de Comunicación Arco Mediterráneo SA gràcies a un préstec de 541.000 euros concedit el 1998 per l’Institut Valencià de Finances (IVF), malgrat les objeccions a l’operació per part dels serveis tècnics del banc públic. El préstec tenia per objecte l’“ampliació, instal·lació i equipament” de quatre redaccions, a Alacant, Benidorm, Elda i Elx. No obstant això, el projecte fallit només va aconseguir consolidar la redacció d’Alacant (la d’Elx va funcionar poc de temps i la resta ni tan sols es van posar en marxa).

Enrique de Diego, actualment en l’òrbita conspiracionista de l’extrema dreta, va ser director de La Prensa durant la breu marxa del periòdic. Entre els accionistes del mitjà de comunicació figurava, segons les dades del Registre Mercantil, l’actual secretari autonòmic de Relacions Institucionals i Transparència, Santiago Lumbreras, alt càrrec de Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana provinent del camp mediàtic afí al zaplanisme. Lumbreras havia sigut prèviament cap d’Informatius de Ràdio 9, càrrec en què va ser acusat d’elaborar llistes negres de periodistes, i va exercir com a cap de premsa de la Generalitat Valenciana a Alacant.

També figurava com a accionista de la societat editora de La Prensa Roberto Edgar Bataouche Pérez, un empresari molt pròxim a Eduardo Zaplana que també va ser president i conseller del Grupo de Comunicación Arco Mediterráneo SA.

Roberto Edgar Bataouche és un dels processats en el cas Erial per, pretesament, col·laborar en la repatriació de la fortuna en paradisos fiscals de l’expresident de la Generalitat Valenciana, que la Fiscalia Anticorrupció xifra en 20,6 milions d’euros. L’empresari seria beneficiari de 143.373 euros “en B”, segons la interlocutòria de transformació a procediment abreujat dictada per la titular del Jutjat d’Instrucció número 8 de València.

El ministeri públic sol·licita per a Bataouche una pena de cinc anys de presó, a més d’una multa de 800.000 euros i inhabilitació per a l’exercici professional i de comerç per un període de tres anys, per un presumpte delicte de blanqueig de capitals.

L’empresari també va ser administrador del hòlding Tabarka Media, un grup de comunicació de ràdios, televisions i diaris locals afavorit per Eduardo Zaplana amb càrrecs com la seua cap de premsa i exdirectora de Canal 9, Genoveva Reig.

L’1 de maig de 2000 La Prensa va deixar de publicar-se i va passar a tindre una periodicitat setmanal. Joaquín Núñez García Aguilera es va incorporar al diari El Mundo, entre altres mitjans, i va ser cap de premsa de l’Ajuntament d’Alacant durant el mandat de la popular Sonia Castedo.

Per part seua, Santiago Lumbreras va ser director de comunicació del parc temàtic Terra Mítica de Benidorm, del qual Roberto Edgar Bataouche va ser conseller. Lumbreras també ha sigut cap de gabinet de Mazón en la Diputació d’Alacant, amb Joaquín Núñez de director de comunicació.

Més de dues dècades després, l’accionista i el director adjunt de La Prensa tornen a coincidir en el Palau de la Generalitat Valenciana.