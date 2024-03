Carlos Mazón reclama davant els empresaris més connexió amb Catalunya sense reunir-se amb el seu president

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, vol reforçar les relacions amb Catalunya. Almenys, amb els seus empresaris. El líder popular apel·la a l’“equilibri, la lògica i la coherència” a una “proximitat respectuosa” entre totes dues comunitats, per a “resoldre reivindicacions comunes que beneficien la Comunitat Valenciana i Catalunya”, com les grans infraestructures, però contínua marcant les distàncies polítiques.

Mazón va assistir dimecres a Barcelona, convidat a una conferència en la seu de Foment del Treball, la confederació dels empresaris de Catalunya, el títol de la qual era ‘Comunitat Valenciana, liderant el Mediterrani’, tota una declaració sota la qual exposar el “nou model” polític. El president valencià no va incloure el seu homòleg català, Pere Aragonès, ni en l’agenda de la visita ni en la seua ronda de trobades amb líders autonòmics per a tractar qüestions comunes. Es reunirà, això sí, amb el president de Múrcia la setmana vinent per abordar el transvasament Tajo-Segura i altres assumptes de l’aigua.

Entre les reivindicacions comunes, el president valencià va apuntar al Corredor Mediterrani, una ambició compartida amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre. Va arrancar la conferència amb un apunt sobre el temps que es tarda d’anar de València a Madrid davant del que costa anar a Barcelona, més del doble en cas d’agafar el tren: “És el símptoma d’una gran anomalia. Estem d’esquena”, va dir Mazón, que va demanar un acostament entre territoris “sense intermitències ni paternalismes”. “Estant tan pròxims, no té sentit aquesta llunyania”, va apuntar, i després va reclamar que no “baixem el diapasó” i que els agents siguen igual de reivindicatius amb la part de la infraestructura que es desenvolupa a la Comunitat Valenciana que a Catalunya.

El dirigent valencià va defensar les seues rebaixes fiscals com un agent dinamitzador de l’economia, seguint l’axioma liberal pel qual menys impostos suposen més recaptació. Va parlar de la bonificació de l’impost de successions i donacions, que, segons les seues paraules, ha beneficiat 1.500 valencians que s’han estalviat 10 milions d’euros en conjunt; de la derogació de la taxa turística, que mai va arribar a aplicar-se, de la rebaixa de l’impost sobre transmissions patrimonials o de les desgravacions de l’IRPF en esport i sanitat privada.

Juntament amb la reducció de la burocràcia, va afirmar que així fomenta el Consell “el dinamisme econòmic des de la llibertat, la sensatesa i l’equilibri”. En concret, Mazón es va referir al ‘Pla Simplifica’, que permetrà “agilitzar” els tràmits burocràtics per a les fotovoltaiques, que ara “obtindran la llicència en un any” o les constructores, que tindran les llicències d’edificació rebaixades “de tres anys a un mes.”

Eliminació d’impostos verds

Seguint amb les rebaixes fiscals i administratives, el president valencià va avançar que no es desplegaran els impostos previstos en la Llei de canvi climàtic. Mazón va assegurar que l’impost a les grans superfícies comercials, a la indústria i als vehicles que generaren emissions contaminants, aprovats per l’executiu anterior, no entraran en vigor. “No ho posaré en marxa, perquè no ajudarà la nostra competitivitat. I és, a parer meu, un discurs fake de sostenibilitat. I l’única cosa que provocarà és el col·lapse”, va defensar.