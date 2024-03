Càrrecs de Vox adoctrinen contra l’avortament alumnes de l’ESO en un acte organitzat per l’Ajuntament de València

“Per a acabar, jo crec en una última frase: sí a la vida i no a la cultura de la mort”. El regidor de Sanitat de Vox, José Gosálbez, soci de Govern del PP a l’Ajuntament de València que dirigeix l’alcaldessa María José Catalá, va finalitzar així dilluns la seua intervenció davant un grup d’escolars en la ‘Trobada en defensa de la vida ciutat de València’ que es va celebrar en el centre municipal Jubiocio, del barri de Benicalap.

La iniciativa ha suscitat una polèmica important que s’ha agreujat després de saber-se que entre els 200 assistents a la jornada hi havia 53 alumnes de quart d’ESO i un de batxillerat del col·legi concertat Immaculat Cor de Maria per als quals l’Ajuntament va noliejar un autobús. Des del centre van confirmar a elDiario.es la presència dels alumnes en la xarrada, encara que van declinar fer més comentaris. Precisament, un dels eixos del pacte de Govern entre el PP i Vox era, pretesament, és “traure la ideologia de les aules”.

Fonts de Vox han explicat a elDiario.es que s’ha convidat a la trobada centres públics, concertats i privats i, als que es mostraven interessats, se’ls comunicava que es posava un autobús a la seua disposició. Així consta en l’avís que es va traslladar als pares dels alumnes, a què ha tingut accés aquest diari (vegeu la imatge), en què se sol·licita autorització: “El Servei de Sanitat posa a la disposició dels col·legis un servei d’autobús”.

Aquest mateix col·legi es va veure embolicat en una altra polèmica el març del 2020 arran de fer-se públic que una professora de religió va entregar a alumnes de 12 anys un qüestionari en què, entre altres coses, preguntava si havien fornicat o si havien mantingut relacions homosexuals, amb l’argument d’ajudar-los a entendre el sisé manament (no cometràs actes impurs). El col·legi va demanar disculpes poc després.

Quant al quadre de ponents de la jornada, va estar conformat pel diputat nacional de Vox condemnat per maltractament i catedràtic de dret constitucional de la Universitat de València Carlos Flores Juberías; la directora de Departament de Medicina i Cirurgia de la Universitat CEU Cardenal Herrera, Belén Merck Navarro; i el professor de bioètica i adjunt al Vicerectorat d’Investigació de la Universitat CEU Cardenal Herrera, Emilio García Sánchez.

En la seua intervenció, Flores va afirmar que a Espanya “un pot avortar en qualsevol moment de les primeres 14 setmanes d’embaràs per qualsevol motiu i sense necessitat de donar explicacions” i va insistir que “en el llenguatge col·loquial comencem a entendre que al nostre país s’hauria instaurat l’avortament lliure, limitat en el temps, 14 setmanes, però sense cap necessitat de justificació”.

Belén Merck, entre altres coses, va argumentar: “Si has de tindre una síndrome de Down, perquè no patisca el xiquet i perquè no patisques tu, l’avortes i hem acabat. Hem perdut molt el valor que té la vida com a ésser biològic, només parlem com a ésser biològic, no parlem de res més. Igual que tots entendreu que els gossets tenen dret a la vida i els gats, també. I en la nostra societat estan protegits. Llavors, igual que cuidem els animals, cuidem els nascuts i les persones al final de la vida”.

Gosálbez va recalcar que d’aquesta jornada s’extrauen conclusions, com que “l’avortament no és un dret constitucional i no està en la Constitució; que la vida és un bé fonamental; i que el nostre objectiu és la protecció d’aquesta” i va afegir: “Per això diem sí a la vida i no a la cultura de la mort, perquè tindre fills és la cosa més meravellosa que hi ha, i no jutjarem les dones que avorten, els donarem suport. Però que la cosa més important que tenim és la vida i, per això, no s’ha de tindre por de defensar-la. Això és un sí rotund a la vida i no a la cultura de la mort”.

Indignació entre el PSPV i Compromís

La portaveu socialista en l’Ajuntament de València, Sandra Gómez, va denunciar dilluns la “guerra frontal” que ha iniciat el govern de Catalá contra els drets de les dones“ després de la celebració d’una jornada antiavortista organitzada per Vox en instal·lacions municipals.

“Està imposant-se una agenda de guerra frontal i generalitzada des del govern del PP i Vox contra els drets de les dones. Ho vam veure en el 8 de Març, amb la supressió d’unes jornades dirigides a empoderar les dones i ara amb unes jornades en què es torna a obrir una guerra al dret de les dones a decidir sobre la seua maternitat”, va dir.

Gómez, a més, va destacar la presència en les jornades municipals, per segona vegada en tot just una setmana, del diputat nacional de Vox Carlos Flores, condemnat per maltractar la seua dona: “No sé quin tipus de formació pot tindre sobre aquest tema més enllà, potser, d’assessorar totes aquestes persones que van a les clíniques a insultar, a amenaçar i a coaccionar les dones”, va incidir.

La portaveu socialista va denunciar que en les jornades antiavortistes avalades per Catalá hagen participat estudiants de Secundària d’un centre concertat. “És una pena que s’utilitze una instal·lació pública municipal per a dur a terme jornades antiavortistes i que, a més, es convide menors a participar-hi. Això sí que és adoctrinar i convertir aquesta ciutat en una cosa que la major part de valencians i valencianes no vol, tindre un Ajuntament que ha obert una guerra frontal contra els drets de les dones”, va finalitzar.

La portaveu de Compromís per València Papi Robles va anunciar que portarà la trobada davant el Defensor del Poble. Robles considera que “és una vulneració flagrant de la Llei de salut sexual i reproductiva. Les institucions no poden tractar d’alterar la voluntat de les dones a ser o no ser mares i molt menys amb xarrades, pròpies del segle passat, en què els conferenciants són diputats de VOX condemnats per violència de gènere”.

La portaveu de Compromís va denunciar que “Catalá i Vox estan utilitzant les institucions per a fer mítings de partit, pagats amb diners públics, que ens tornen a debats propis del segle passat. Aquest és el pitjor PP que ens podia governar. El PP de Catalá està més prop del fonamentalisme religiós que de la democràcia liberal”.

Robles va assenyalar directament l’alcaldessa Catalá com a responsable de l’organització d’aquestes jornades: “Viu molt a gust amb aquests plantejaments i després farà declaracions grandiloqüents, però la realitat és que permet una xarrada d’un condemnat per maltractament que ens diu a les dones el que hem de fer amb el nostre cos”. Robles va defensar que “les úniques legitimades per a prendre decisions sobre el nostre cos som les dones; si el que volen és millorar la situació de la natalitat a la ciutat de València, hi ha altres mesures com facilitar l’adopció, invertir en recursos per a millorar la salut sexual i reproductiva, o ajudes, però no atemptar contra la possibilitat de les dones a decidir sobre el nostre cos”.