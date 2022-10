Carrils bici, jardins i fins i tota una minicentral d’energia solar: València enceta la votació de 320 projectes

La ciutadania té la paraula. L’Ajuntament de València arranca la fase final de votació dels pressupostos participatius 2022-2023, DecidimVLC. Fins al 7 de novembre, la ciutadania pot votar directament a través del web decidimvlc.valencia.es pels millors projectes per als barris i pobles de València fins a completar els 16 milions d’euros assignats del pressupost municipal del 2023 dedicat a inversions.

La regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, Elisa Valía, ha ressaltat “la gran mobilització de les veïnes i veïns de València en aquesta edició, com demostra el fet que les inversions viables que passen a votació superen els 56 milions d’euros de millores per a la nostra ciutat. Una quantitat que és quasi quatre vegades superior a l’import disponible per al procés participatiu, que són 16 milions d’euros, i que posa de manifest l’altíssima implicació de la ciutadania i la qualitat i la consistència de les propostes presentades per a millorar València”.

Un total de 320 propostes d’inversió (248 en els districtes i 73 dels pobles) han passat a la fase de votació entre tots els projectes presentats per la ciutadania en les fases anteriors i després de l’estudi de viabilitat tècnica, jurídica i pressupostària dut a terme pels serveis tècnics municipals.

Per a la regidora, les propostes ciutadanes que passen a votació final, “reflecteixen que la ciutadania confirma l’aposta per una ciutat a escala humana, més verda, més habitable, amb millors espais compartits i de convivència per a ser gaudits”.

En són una mostra les 173 propostes orientades a impulsar la transició climàtica que estan alineades amb la Mission València 2030, entre aquestes, nombrosos carrils bici (per exemple, als carrers de Sagunt i de Maximilià Thous), conversions en zona de vianants o nous jardins.

La instal·lació de plaques solars també és una de les actuacions més demanades. En aquest àmbit, crida l’atenció el projecte de creació d’una minicentral d’energia solar. La proposta consisteix a aprofitar les cobertes dels edificis públics del barri de Sant Pau i de Campanar (Centre de Salut Campanar, Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors Sant Pau i Campanar, CEIP Giner de los Ríos, CEIP Campanar, IES Campanar, Centre Municipal de Serveis Socials, Parc de Bombers Campanar i altres) per a instal·lar-hi panells solars i crear una minicentral municipal d’energia solar que oferisca electricitat a preus de cost als veïns del barri. El pressupost d’aquesta inversió és de 190.000 euros.

Valía recorda que “atesa l’alta qualitat i el volum de projectes presentats enguany (1.543), ha calgut un esforç extra i molt faena en equip entre tots els serveis municipals en l’àrdua tasca d’avaluació de les 728 propostes que van superar la fase de suports”.

Aquesta setena edició dels pressupostos participatius s’ha convertit en la de més implicació ciutadana de totes les fetes per l’Ajuntament de València des del 2015. I ho ha fet amb una altíssima participació tant en la fase de presentació de propostes de projectes d’inversió, amb més propostes presentades que en els anys anteriors.

Els districtes amb més propostes per a votació són, per aquest ordre, Quatre Carreres, Extramurs, la Saïdia, Algirós, l’Olivereta, Patraix, els Camins al Grau, Benimàmet, Castellar-l’Oliverar, el Palmar, el Perellonet i el Saler. En aquesta edició, l’Ajuntament de València de manera subsidiària ha incorporat 24 propostes en diversos pobles en què, després de passar la fase d’estudi de viabilitat, no hi ha hagut prou propostes viables.

Aquestes propostes incorporades pel consistori són projectes d’inversió viables, presentats per la ciutadania en convocatòries anteriors que en el seu moment no van obtindre prou vots per a ser executats i demandes de la ciutadania que s’han fet arribar als Serveis Tècnics Municipals. La finalitat és que el pressupost d’inversions assignat a aquest poble puga executar-se de manera consultiva amb la ciutadania, com ho indiquen les bases reguladores del procés.

Fase de votació

En DecidimVLC poden participar totes les persones empadronades a València majors de 16 anys. Després de registrar-se en la plataforma del procés, podrà veure i triar entre totes les propostes incloses en el seu districte o poble. Podrà votar per totes les propostes que vulga fins a completar el pressupost disponible en aquest districte o poble. Així doncs, a la finalització de la fase, les inversions més votades fins a completar el pressupost per districtes seran les que inicien el procés d’execució enguany mateix.

La regidora de Participació Ciutadana ressalta que “amb data de hui, ja s’han executat més del 81% de les propostes triades per la ciutadania en les cinc edicions anteriors de DecidimVLC, inversions que són una realitat als nostres carrers i contribueixen a fer de València una ciutat més amable i sostenible”.