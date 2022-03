Castelló impulsa una campanya per a difondre les ajudes de la UE per a rehabilitació i dinamitzar la millora dels immobles més antics

La regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Castelló, María Jesús Garrido, i el director general de coordinació institucional de la Conselleria d'Habitatge, Marc Aparisi, han presentat aquest divendres la campanya A Castelló, rehabilitem, una iniciativa que té l'objectiu de difondre les subvencions per a rehabilitació que es multipliquen per deu pels fons europeus de recuperació Next Generation. L'Ajuntament, integrant de la Xarxa Xaloc de la Conselleria d’Habitatge, assessorarà i divulgarà les ajudes entre comunitats de propietaris i veïns. A més, en les dues pròximes setmanes una unitat mòbil informarà a peu de carrer en diferents barris de la ciutat.

“El 64 % dels habitatges van ser construïdes abans de 1979 i necessiten millores en eficiència energètica i accessibilitat. Amb aquestes ajudes volem millorar les conservació, l'accessibilitat i l'eficiència dels immobles més antics dels barris populars. Per a això, des de l'ajuntament ens avancem perquè les ajudes arriben a la ciutadania”, ha assenyalat la regidora d'Habitatge, María Jesús Garrido, que ha realitzat les declaracions al costat de la unitat mòbil de la campanya A Castelló, rehabilitem, situada aquest divendres i dissabte en la plaça de Grapa.

“Tractem de donar visibilitat a través de la xarxa d'Oficines de la Xarxa Xaloc, perquè les ajudes arriben a la gent que més ho necessita, sobretot als habitatges construïts en els anys 60 i 70 i que són les que més rehabilitació necessiten”, ha afegit Aparisi.

La regidora ha explicat les tres línies de subvenció: per a rehabilitació d'edificis, reformes d'interior del Pla Renhata, i per a elaborar l'informe d'avaluació d'edificis.

La convocatòria referents a les ajudes per a rehabilitació d'edificis va dirigida a comunitats de propietaris de qualsevol immoble i pot aconseguir la subvenció el 80% del cost total, segons l'estalvi energètic que aconseguisca l'actuació. Així, del 40 al 80% de reducció energètica, la subvenció costejarà el 40% del cost total amb 6.300 de quantia màxima; del 45 al 65% d'estalvi, un 65% subvenció amb 11.600 euros màxim; i 80% de subvenció amb un màxim de 18.800 quantia. La convocatòria es prolongarà fins a desembre.

La segona línia correspon al Pla Renhata i abasta reformes d'interior en banys, cuines i accessibilitat. Contempla del 25 al 45% del pressupost amb una quantitat màxima de 5.400 euros. El termini de sol·licitud finalitza el 13 d'abril.

La tercera iniciativa subvenciona l'elaboració de l'Informe d'Avaluació d'Edificis, un requisit que se sol·licita als edificis de més de 50 anys i per a tots el que demanen ajudes pública. Aquesta convocatòria acaba el 20 d'abril.

Les persones interessades es poden informar a través del web rehabilitacastello.es, en el telèfon 669 590 440 de l'Oficina Municipal d'Habitatge, o a través de la unitat mòbil que assessorarà fins al 17 de març en diferents punts de la ciutat (el 4 i 5 març està en la plaça de Grapa; el 7 i 8 al carrer Rafalafena; 9 i 10 març en la plaça Vilanova d'Alcolea; 11 i 12 en la plaça Botànic Calduch; 14 i 15 en la Plaça Columbretes; i 16 i 17 en el Casal Jove del Grau).