Castelló inicia després de dos anys de suspensió les festes de la Magdalena en una setmana de pluges

A l’inici de la crisi sanitària de la Covid-19, al març del 2020, l’Ajuntament de Castelló va anul·lar les festes de la Magdalena abans que a València se suspengueren les Falles. Al cap de dos anys de parèntesi, les festes majors de la ciutat tornen amb mesures de seguretat contra el coronavirus i en una setmana d’intenses pluges.

La Magdalena només s’havia suspés en ocasions comptades (durant la Primera Guerra Carlista i en la postguerra fins al 1944), amb la qual cosa el consistori que governa la socialista Amparo Marco s’ha bolcat en aquesta edició per a la recuperació del sector vinculat a la festa capdavantera de la ciutat.

Així doncs, es tracta de la primera celebració massiva i normalitzada a Castelló en un context postpandèmic. A diferència de les Falles de València, l’edició suspesa de les quals el 2020 es va posposar al setembre passat en una celebració més reduïda. Les tradicionals gaiates i colles enceten una setmana amb desenes d’activitats culturals i festives.

Amb un dispositiu especial de transport públic nocturn i rutes especials per a les mascletades, les festes mantenen una normativa Covid que obliga a l’ús de la màscara en l’ofrena, la cavalcada, les desfilades i el pregó. En els esdeveniments multitudinaris i els festivals de música a l’aire lliure es recomana l’ús del tapaboques quan hi haja aglomeracions

El Patronat Municipal de Festes repartirà enguany 55.000 llibrets en diferents punts de la ciutat, així com les tradicionals cintes verdes, diversificant així el repartiment en tots els districtes de la ciutat. Després de la Romeria de les Canyes de diumenge, Castelló es prepara per a una setmana amb activitats diàries (des de trobades juvenils de danses, bous i concerts fins a concursos de paelles, mascletades i castells de focs artificials). Unes jornades previsiblement entelades per les pluges previstes al llarg de pràcticament tota la setmana.

En aquesta edició, a més, l’ajuntament ha organitzat dues jornades inclusives amb atraccions sense soroll ni llums destinades a persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA) o amb alteracions sensorials. La iniciativa, que ha comptat amb la col·laboració de l’Associació de Firers de Castelló, que han eliminat la música i altres estímuls audiovisuals de la fira d’atraccions, evita la sobreestimulació sensorial i fa més accessible i inclusiva la fira per a les persones amb TEA o amb alteracions neurosensorials.

La Magdalena també té espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda en els esdeveniments més destacats, com les mascletades, el Pregó, la desfilada de gaiates i les desfilades d’animació, així com una altra zona per als espectacles musicals de la plaça Major i el Magdalena Vítol.

La programació completa de les festes de la Magdalena es pot consultar en aquest enllaç.