Catalá assumeix l’eliminació del túnel de Pérez Galdós, però afig un carril per a trànsit privat respecte del projecte inicial

El Govern municipal del PP i de Vox ha canviat el projecte ideat per l’anterior govern per a remodelar l’avinguda Pérez Galdós, després dels resultats d’un estudi que adverteix que tancar el túnel i optar per dos carrils per sentit (l’un per al vehicle privat i l’altre de bus) “hauria congestionat el trànsit en l’avinguda durant tot el dia”, mentre que la proposta de l’actual govern “seria similar a la situació actual amb el túnel obert, però amb la particularitat que el túnel s’elimina, tenint en compte que la situació actual ja suposa la reducció d’1 carril de vehicle privat per sentit respecte de la situació inicial”.

D’aquesta manera, finalment l’alcaldessa de València, María José Catalá, que en el seu moment va qüestionar l’eliminació del túnel, mantindrà finalment aquesta part del projecte i, per tant, el pas inferior es convertirà en un depòsit de tempestes, tal com establia la proposta de l’anterior executiu del PSPV i Compromís. Aquest serà, no obstant això, l’únic aspecte que es mantinga.

El regidor de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell, va donar a conéixer dijous el projecte amb què ja es treballa per a remodelar aquesta avinguda de dos quilòmetres de la ciutat, basat en un estudi previ del trànsit que simula totes les opcions. Carbonell va donar a conéixer el projecte, acompanyat per la cap del Servei Municipal de Trànsit, Ruth López, i per la directora general de Mobilitat, Elena Ayllón.

Segons l’edil, la proposta plantejada pel govern municipal difereix de la proposta de l’anterior govern en el fet que guanya un carril més per sentit per al vehicle particular amb una planta viària de dos carrils, l’un per a bus/taxi per sentit i l’altre per a bicis per sentit d’1,5 metres d’ample.

L’estudi ha sigut elaborat per personal tècnic municipal amb el suport de l’empresa Etra, i ha permés elaborar un projecte que “compleix els requisits per a mantindre els 10 milions d’ajudes de fons europeus, i que es podria acabar en termini, malgrat el retard acumulat per l’anterior govern que posava en perill la pèrdua de la subvenció”, va assegurar el regidor Carbonell.

El delegat de Mobilitat va assenyalar que “el nou projecte que plantegem compleix diverses premisses que ens vam marcar: no perdre els fons europeus, renaturalitzar l’avinguda de Pérez Galdós, deixant una secció de via similar a altres rondes de la ciutat, i, sobretot, no perjudicar el trànsit de la ciutat en conjunt. Tot això incloent-hi també carril bici”.

Característiques del projecte

Per part seua, la nova proposta de l’actual Govern implica una reducció molt menuda de la capacitat del trànsit actual, xifrada en un -2,6%. S’incrementa la intensitat en la Gran Via (+4,6%), que no modifica el seu nivell de servei, i s’incrementa la intensitat en Àngel Guimerá (+13,2%) que empitjora el nivell de servei actual, sense arribar a superar la seua capacitat. S’incrementa la intensitat en l’avinguda d’Ausiàs March (+1,7%), que no modifica el seu nivell de servei.

S’habilitaran un espai central de tanca i arbratge, de 2 metres, i les voreres tindran unes dimensions de 3,6 metres. Tant en els costats com en l’espai central es preveu que hi haja arbratge.

El model presenta en general variacions d’intensitat en totes les vies molt menudes. En els eixos en què més augmenta la intensitat hi ha capacitat suficient perquè no es generen situacions conflictives. El temps de recorregut del vehicle, al voltant de 4 minuts, també presenta valors molt similars respecte de la situació actual, i no s’observen millores ni empitjoraments significatius.

“El que nosaltres plantegem –va destacar Carbonell– és mantindre el mateix nombre de carrils de vehicle privat actual i l’eliminació del túnel, que és la principal reivindicació del veïnat. I tot això sense perjudicar el trànsit de la resta de la ciutat”. El regidor ha explicat que “el projecte del Rialto preveia una reducció del trànsit en l’avinguda del 26%, però aquesta reducció es reconduiria per les vies confrontants, i les abocaria a un col·lapse”. “De fet –va afegir– Ferran el Catòlic recolliria un increment del 14% del trànsit”. Quant als temps, Carbonell va explicar que el projecte de l’anterior govern preveia “uns 10 minuts en un sentit i 7 en l’altre, que duplica respecte de la nostra proposta, que preveu 4 minuts”. “I en el consum de combustible –va continuar– també hi ha diferències, atés que, si amb l’anterior projecte es podria arribar els 0,73 litres, amb la nostra proposta el consum baixa a 0,41 o 0,42 litres de combustible”.

Compromís critica que es mantinga “l’autopista urbana”

Compromís va denunciar que el PP deixarà Pérez Galdós com una autopista urbana: “Ens trobem davant una nova estafa a la ciutadania perpetrada pel María José Català. Davant de la possibilitat única de reduir notablement el trànsit de pas en el centre de la ciutat i fer una actuació exemplar com la que estava prevista que naturalitzaria Pérez Galdós, el PP anuncia que utilitzarà la reforma per a pujar tot el trànsit, tota la contaminació ambiental i acústica, i totes les molèsties, a la superfície”, va apuntar el regidor Giuseppe Grezzi.

I ho justifiquen, va afegir Grezzi, “amb un càlcul d’efectes de la modificació prevista segons el qual en el futur havia de mantindre’s tot el trànsit existent, cosa que no hauria passat en cap cas, perquè, com va esdevindre amb els canvis en el centre de València, la pacificació va significar la desaparició del pas de 18.000 vehicles entre Colom, Poeta Querol i Sant Vicent. En Pérez Galdós hauria passat el mateix, però és tremend que, amb totes les ciutats transformant-se per a adaptar-se a les noves circumstàncies del canvi climàtic, aquest govern negacionista vulga continuar mantenint aquestes autopistes urbanes pròpies d’una ciutat tercermundista”.

El PSPV afirma que el projecte “castiga els veïns”

La regidora socialista María Pérez va denunciar que el projecte de María José Catalá per a l’avinguda de Pérez Galdós “castiga els veïns i veïnes a viure en un entorn contaminat, afavorint el pas del vehicle privat, al mateix temps que els retalla els espais per als vianants i de vegetació que havia previst l’anterior govern municipal de la mà dels socialistes”.

L’edil va assenyalar que la modificació del projecte guanyador del concurs d’idees que planteja ara el PP suposa “una oportunitat perduda per a continuar transformant València i reduir la contaminació de la ciutat com plantejàvem des de l’anterior govern progressista”.

Pérez va recordar que la Unió Europea ha establit com a principal objectiu per a les ciutats l’augment dels espais per als vianants. “No obstant això, el govern de Catalá continua insistint a anar en direcció contrària que la resta de les ciutats europees, perquè el projecte que presenta hui el Partit Popular perjudica els veïns i veïnes, perquè retalla l’espai per als vianants que estava previst en Arrels, el projecte guanyador del concurs d’idees”.

Segons Pérez, “Catalá es gastarà més d’11 milions d’euros per a deixar l’avinguda en la mateixa situació en què està actualment, perquè ni amplia les voreres com establia el projecte Arrels, ja que es mantindrà el mateix espai guanyat per l’actuació d’urbanisme tàctic que va desenvolupar l’anterior govern progressista, ni es redueix el trànsit, la contaminació i el soroll”.