Catalá recupera l’entrada de la Senyera a ‘Te Deum’ del 9 d’Octubre que va reinstaurar Barberá el 1991

La junta de govern local del nou Ajuntament de València dirigida per l’alcaldessa María José Catalá va celebrar dimarts la seua primera reunió. Entre altres assumptes, l’òrgan col·legiat municipal va prendre tres decisions. En primer lloc, el cessament d’una desena de coordinadors i directors generals de l’estructura orgànica municipal, càrrecs de confiança nomenats per l’anterior equip de govern. En segon, impulsar a instàncies de l’alcaldessa, el “canvi de denominació del municipi de València perquè, d’ara en avant, la forma oficial puga ser-ho en castellà i valencià”. I finalment, la mateixa Catalá va impulsar una moció per la qual proposa que “dins de la processó cívica del Nou d’Octubre tinga lloc la celebració del tradicional Te Deum” en què s’incloga l’entrada de la Senyera a la catedral.

Aquesta decisió va generar la resposta de l’exalcalde i portaveu municipal de Compromís, Joan Ribó, que en Plaza Radio va afirmar que entrar amb la Senyera a la catedral és més propi del franquisme, ja que en la Constitució reconeix Espanya com un estat aconfessional.

“No estem en un estat confessional com passava en temps de Franco, la Constitució democràtica, en l’article 16.3 diu, explícitament, que Espanya és un estat aconfessional. Això vol dir que ni la Senyera de totes i tots els valencians ni l’Ajuntament tenen cap confessió religiosa. Això és exactament el contrari del que ha fet el Partit Popular en les seues primeres mesures de govern”, va dir Ribó, cosa a què Catalá va replicar que li regalarà un llibre d’història perquè “Jaume I ja va fer un ofici quan va entrar a la ciutat”.

L’aconfessionalitat de l’Estat va ser el motiu que va argumentar Ribó quan va guanyar les eleccions l’any 2015 per eliminar el Te Deum dels actes oficials organitzats de l’Ajuntament, així com l’entrada de la Senyera a la catedral durant la processó cívica. Amb tot, l’ofici religiós va continuar fent-se, però fora dels actes promoguts per l’Ajuntament.

Ribó va modificar així el programa d’actes per remarcar el caràcter aconfessional de l’Administració. Aquest programa es feia sense canvis des de l’any 1991, en què l’exalcaldessa Rita Barberá va reinstaurar l’entrada de la Senyera al temple religiós.

Segons l’historiador i cronista oficial de València Vicent Baydal, la tradició de l’entrada de la Senyera a la catedral amb motiu del 9 d’Octubre ha anat canviant al llarg de la història en funció del context de cada moment: “En l’època foral sí que hi entrava, de fet, s’inclinava de manera simbòlica en accedir a l’església. No obstant això, el 1707, quan Felip V instaura els Decrets de Nova Planta i s’eliminen els Furs, deixa de celebrar-se, excepte en els centenaris dels anys 1738 i 1838. Després es recupera el 1932 amb la Segona República, pel que sembla sense entrar a la catedral, cosa que es reinstaura durant el franquisme i que amb la transició de nou deixa de fer-se fins al 1991”.