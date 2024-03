Catalá situa en l’àrea clau per a reprendre les obres del nou estadi del València CF el secretari que va fitxar de Torrent

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de València, Juan Giner (PP), va afirmar fa una setmana que la llicència d’obres i activitats del nou estadi del València CF estarà a punt previsiblement entre març i abril.

La vigència i la legalitat d’aquest permís, recorreguda en els tribunals per la plataforma Marea Valencianista, l’avala un informe del 20 de febrer passat del Servei de Llicències d’Activitats de l’Ajuntament. El document, al mateix temps, reconeixia la voluntat del club per no abandonar l’obra, cosa que contradeia en part l’argumentació que les administracions han mantingut per a justificar la caducitat de l’actuació territorial estratègica (ATE) en la línia que la seua deixadesa és la causant de l’incompliment dels terminis per a finalitzar l’estadi i el poliesportiu de Benicalap.

Quan va tindre constància de l’informe, el València CF va presentar en el jutjat en què es dirimeix la legalitat de la caducitat de l’ATE un escrit d’al·legacions en què esgrimia el document municipal esmentat per a reforçar el seu fil argumental basat en el fet que ha sigut l’Administració la que ha dilatat la tramitació dels expedients. La resolució judicial d’aquest contenciós està vista per a sentència i es coneixerà d’ací a poc, després de la deliberació de la sala del 6 de març.

L’informe jurídic sobre la vigència de la llicència d’obres el va firmar el 20 de febrer passat Jonatan Baena Lundgren, secretari municipal adscrit des del 26 de desembre passat a l’àrea tres de l’Ajuntament de València en què estan, entre altres, els serveis de llicències d’activitats i urbanístiques, claus per a la concessió dels permisos que permeten al club reprendre les obres. Baena té una retribució anual de 123.876,54 euros, a què se’n poden afegir 11.638,19 en concepte de productivitat especial.

Fins ara, Baena exercia com a secretari general de l’Administració Municipal de l’Ajuntament de Torrent, on va coincidir amb l’ara alcaldessa de València, María José Catalá, en la seua etapa anterior com a primera edil de Torrent entre els anys 2007 i 2012, per això que té la seua plena confiança.

L’informe sobre la validesa de la llicència està firmat un dia abans de la moció que es va dur a la comissió d’urbanisme en què es va aprovar amb els vots del PP i de Vox que l’Ajuntament no adoptaria cap resolució sobre el nou estadi fins que es resolguera el litigi judicial. A més, una part el PP va ser reticent a incloure l’altre punt que es va aprovar amb els vots de Compromís i de Vox, a què es van sumar finalment, per a sol·licitar una auditoria del pressupost de les obres i garanties pel cost de les faenes que queden per executar.