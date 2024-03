Catalá sucumbeix a l’agenda ultra de Vox a València: retrocessos en igualtat, Gay Games en perill i nou Mestalla embossat

“Això de Vox pot ser sobreactuat, però els fets demostraran que l’Ajuntament de València no farà ni un pas arrere”. L’alcaldessa de València es va pronunciar en aquests termes el 8 de març passat, després de l’estrafolari vídeo que va publicar hores abans en les seues xarxes socials el seu segon tinent d’alcalde de Vox, Juan Manuel Badenas, en què apareixia al costat dels altres tres edils de la formació i al costat d’un home vestit de torero cantant Que viva España.

Encara que el també portaveu municipal del partit d’extrema dreta va eliminar la publicació, el vídeo ja havia circulat per tots els mitjans regionals i nacionals i el missatge que va acabar calant va ser el que interessava a la formació ultra: havien aconseguit que l’Ajuntament, per primera vegada, no aprovara una moció de suport al 8M, Dia Internacional de la Dona.

Per més que l’alcaldessa insistisca que “tot el que no faça Vox ho farà el PP” i a demanar a la ciutadania que valore “els fets”, la realitat és que aquests fets constaten que, de moment, el partit ultra, amb quatre regidors només dels 17 de l’equip de Govern, imposa el seu relat amb mesures i accions cridaneres que busquen desplegar la seua agenda d’extrema dreta contrària al feminisme o a la visibilització del col·lectiu LGTBI.

N’hi ha prou amb un exemple. Catalá va assumir dies abans el canvi en els estatuts de la fundació municipal València Activa pel qual s’eliminen les polítiques d’ocupació dirigides de manera específica a les dones. Un canvi impulsat per Badenas com a regidor d’Ocupació, però d’una institució que ella mateixa presideix, i que va impedir arribar a un acord amb Compromís i el PSPV per a aconseguir la declaració esmentada de suport al 8M.

Més fets. La mateixa fundació, amb Badenas al capdavant, ha canviat el fòrum de Lideratge Femení per un fòrum sobre ‘Lideratge amb valors’, que es va celebrar divendres 22 de març. Hi van participar, entre altres, el diputat nacional de Vox condemnat per maltractament, Carlos Flores, en la seua condició de catedràtic de dret constitucional de la Universitat de València, i el nomenat fa poc número 3 per a les eleccions europees del partit d’extrema dreta, Juan Carlos Girauta.

Davant totes aquestes accions, Catalá va tractar divendres mateix de capejar les crítiques i va assegurar que des de la Regidoria d’Igualtat, que dirigeix la popular Rocío Gil, es duran a terme tots els programes de foment d’ocupació i fins i tot es recuperarà el fòrum de Lideratge Femení. Però una vegada més a rebuf de Vox i sense tindre en compte que tot el que facen els ultres també s’associarà al PP i viceversa, com a socis de Govern que són.

L’alcaldessa ha d’afrontar també una crisi amb la celebració dels Gay Games, un esdeveniment que Vox ha repudiat des del primer dia i que ara mateix penja d’un fil després que la Fundació València Diversitat, Lambda, Avegal, Dracs i Samarucs, anunciaren que no secundaran ni participaran del creat recentment comité organitzador en què l’Ajuntament tan sols els ha adjudicat dues vocalies de les huit que té l’òrgan.

A més d’aquest gran esdeveniment, perilla la possibilitat que el Mundial de Futbol de 2030 se celebre a València per l’oposició de Vox a donar suport a l’aprovació de les fitxes urbanístiques que exigeix el propietari del València CF, Peter Lim, per a reprendre les obres de l’inacabat nou estadi de l’equip. Abril és el mes que la Federació Espanyola de Futbol ha marcat a l’Ajuntament per a arribar a un acord. Novament, un tema central en què Badenas, almenys fins ara, ha imposat el seu criteri al de l’alcaldessa Catalá.

També la nomenclatura dels carrers i els parcs ha generat enfrontaments entre el bipartit del PP i de Vox, encara que aquesta vegada s’ha imposat Catalá pel fet d’impedir que es canvie el nom del passeig de Guillem Agulló i del jardí de Trini Simó, novament són els populars els que van a remolc de l’ideari de l’extrema dreta, que almenys, fins ara, marca el pas, en els temes més mediàtics, de la política municipal.

De la mateixa manera, aquest dilluns, la regidoria de Sanitat i Consum que dirigix el regidor de Vox José Gosálvez organitza la 'I Jornada en Defensa de la Vida' amb motiu del 'Dia mundial del xiquet per nàixer'. Entre els ponents, el controvertit diputat ultra en el Congrés Carlos Flores Juberías.

“És la segona conferència en la qual participa un condemnat per violència de gènere”, apuntava la portaveu del PSPV a l'Ajuntament, Sandra Gómez, qui afegia que en tot just una setmana ha participat en dos fòrums organitzats pel Consistori valencià: “Ara sembla que va com a expert antiavortista, ha de ser per a donar la seua experiència a tots eixos que van a les clíniques a insultar, a coaccionar i a amenaçar a les dones”. “És lamentable que la senyora Catalá permeta que l'Ajuntament de València es convertisca en el mas particular de Vox”, explica.

La regidora de Compromís Lucía Beamud li preguntava a María José Catalá a través de xarxes socials si es tracta de la “preparació del terreny per a la pròxima oficina antiavortament, com a Alacant”, i afegia: “Ens tindreu davant, les dones i les demòcrates no pensem retrocedir en drets. Nosaltres parim, nosaltres decidim”.