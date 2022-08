CCOO denuncia davant la UE l’alta taxa de temporalitat laboral de l’Hospital Provincial de Castelló

CCOO ha denunciat el Consorci Hospital Provincial de Castelló (CHPC) davant la Unió Europea per l’alta taxa de temporalitat en la plantilla de la institució. La secció sindical afirma que el consorci deixa fora de l’oferta d’ocupació d’estabilització més d’un centenar de personal funcionari interí de diferents categories. Amb això alerta que la temporalitat del CHPC, que actualment xifra en un 45%, “es mantinga en un 20%, tot i que la recomanació de la Unió Europea és que se situe per davall del 8%”.

CCOO denuncia que la resolució del director gerent de l’Hospital Provincial que publica els acords del consell de govern del consorci vulnera la directiva europea de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

El sindicat adverteix que l’actuació de l’Administració “s’allunya de les exigències europees i del compliment dels objectius d’eliminació de l’alta taxa de temporalitat que assumeixen totes les administracions públiques”. Afig també que “mentre que la resta de les administracions compliran previsiblement els objectius marcats per Europa, el CHPC després d’aquest procés extraordinari d’estabilització continuarà amb una taxa de temporalitat pròxima al 20%, molt allunyada per tant de les exigències de la Directiva i de la Llei”.

La secció sindical també recalca davant la Comissió Europea “el desistiment que es fa amb els empleats i empleades públics que ja estan molts anys contractats en el consorci, que veuen com s’estableix un procés de selecció de concurrència lliure i oberta, a diferència del que va esdevenir en el sector privat amb la transposició de la Directiva, convertint en indefinits els treballadors i treballadores que van patir l’abús de la temporalitat”.

“Estatutarització de places”

Davant aquesta denúncia, l’equip directiu del Consorci Hospital Provincial de Castelló ha detallat que el 10 de maig passat va aprovar les ofertes d’ocupació pública (OPE) del 2022 amb un total de 171 places, però discrepa en la interpretació de les xifres amb el sindicat, ja que apunta que “la temporalitat entre el personal laboral del centre es reduirà de l’actual 42% al 2%”.

En el cas del personal funcionarial assenyala que la llei dels consorcis “impedeix que es contracte personal funcionari, per això estan adoptant-se mesures com l’estatutarització de places de naturalesa funcionarial”. En aquest sentit, en el consell de govern del mes de juny passat es va aprovar una modificació de la plantilla orgànica que preveu l’estatutarització de 26 places de naturalesa funcionarial, la majoria de caràcter assistencial, que estaven vacants per jubilació.

Per a la direcció aquesta mesura és “de gran transcendència, ja que permet el relleu de personal funcionarial jubilat amb un model de contracte similar al de la sanitat pública valenciana com és el règim estatutari, amb la qual cosa es garanteix la consolidació del personal que presta el seu servei en el Consorci”.

Destaca, així, que l’objectiu per a reduir la temporalitat entre el personal funcionarial és continuar amb l’estatutarització de les places que vagen quedant vacants.

D’altra banda explica la creació de nous llocs des de l’any 2017. S’han creat 109 llocs nous el 2017, estabilitzant contractacions irregulars fora de plantilla; 27 llocs més el 2020, amortitzant-ne uns altres de funcionari que la normativa vigent impedeix cobrir; 60 més al llarg del període 2017-2021; i 12 llocs de facultatius Covid el 2022.