La censura fallida d’un alcalde del PP a unes jornades de memòria històrica

L’exalcalde socialista d’Alfafar Joan Josep Baixauli està indignat amb l’actual primer edil del PP, Juan Ramón Adusara. Baixauli ja fa tres anys que investiga pel seu compte la repressió de la rereguarda republicana i de la dictadura franquista en la localitat on va ser alcalde entre el 1995 i 2003, mitjançant la consulta d’arxius públics i de fonts orals. L’home ha descobert que Alfafar va ser una de les localitats amb un índex repressiu més alt durant tots dos períodes. Quan Baixauli i un grup de veïns interessats per la memòria històrica van anar a sol·licitar que el consistori, governat pel PP des del 2011, els cedira un local municipal per a muntar una exposició i un cicle de conferències, el primer edil no hi va posar cap objecció. “Ens vam trobar que no hi estava en contra, hi era favorable”, recorda Baixauli.

No obstant això, a mesura que s’acostaven les dates pactades (entre octubre i novembre), l’Ajuntament d’Alfafar no donava una resposta oficial. Finalment, el 6 d’octubre passat, l’alcalde va respondre negativament a la petició. La contestació assegura que “s’ha analitzat tècnicament amb membres de la societat civil” i l’equip de Govern “no estima oportú organitzar aquesta exposició”.

“Aquest equip de Govern”, abunda l’escrit, “ha complit des de sempre la llei de memòria històrica sense posar objecció a totes les iniciatives acordades pel ple i advoca per mirar cap al futur i tancar ferides del passat”.

Els organitzadors no s’han quedat de braços plegats i han decidit traslladar el projecte a Benetússer, una localitat situada a poc més d’un quilòmetre de distància. El cicle de xarrades, iniciat amb una conferència de l’historiador Vicent Gabarda, està dirigit als veïns d’Alfafar, però se celebra al poble veí, governat pel PSPV-PSOE. Així doncs, la mostra s’exhibeix a la sala d’exposicions del Centre Cultural el Molí i les conferències se celebren en el saló de plens de l’Ajuntament de Benetússer. Els organitzadors també han aconseguit que el Centre Instructiu Musical d’Alfafar aculla quatre de les conferències.

“Poden dir el que vulguen, però ideològicament encara estan amb els que van provocar el silenci i no volen que es destape la caixa de Pandora”, lamenta Baixauli en referència a l’actual alcalde popular. “Volen encara aquest silenci i aquesta ceguesa i sordesa, són persones que no admeten les lleis de memòria”, afig.

La primera conferència, a càrrec de l’especialista en repressió franquista Vicent Gabarda, va ser tot un èxit amb l’assistència de mig centenar de persones, que “han de desplaçar-se a més d’un quilòmetre a Benetússer”, segons recorda Joan Josep Baixauli.

El cicle de conferències, organitzat per l’associació Josep Peset Aleixandre, l’Ajuntament de Benetússer i la Generalitat Valenciana, inclou la presentació dels resultats de la investigació de Baixauli, professor jubilat de la Universitat Politècnica de València, a més d’altres xarrades sobre les exhumacions del cementeri de Paterna o la repressió contra les dones d’Alfafar.