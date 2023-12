El Centre del Carme torna a visibilitzar el llibre il·lustrat amb una nova edició de Baba Kamo

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) torna a acollir una nova edició de Baba Kamo que tindrà lloc del 15 al 17 de desembre. El festival, dedicat a la promoció del llibre il·lustrat, és un lloc de trobada per a visibilitzar la tasca dels professionals i fomentar l’esperit crític i la creació interdisciplinària.

El certamen s’iniciarà a les 19.30 amb la presentació del cartell d’aquesta sisena edició, elaborat per Joan Negrescolor, i posteriorment, l’autor signarà llibres i impartirà un taller de dibuix per a adults de 18.00 a 19.00.

La programació de l’esdeveniment comptarà amb “Babalunga i Kamolongos”, una exposició que plasma la il·lustració editorial del panorama internacional, amb 38 llibres i 32 projectes de països com l’Argentina, Bulgària, Mèxic, Polònia, Itàlia, el Brasil o Bèlgica.

Aquest projecte, organitzat per l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), i amb el suport de l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), disposarà d’un jurat compost per artistes i experts que entregaran dos premis de 2.000 euros respectivament al llibre il·lustrat que guanye la categoria de més ben editat i un altre al millor projecte inèdit. Amb aquest últim, el festival busca posar de manifest la importància de tots els artistes.

Amb això, Baba Kamo estendrà la gran Fira del Llibre Il·lustrat amb més de trenta expositors entre editorials, llibreries especialitzades i segells d’autoedició en el claustre gòtic del CCCC.

Activitats multidisciplinàries

Dins del calendari de l’esdeveniment, participaran veus internacionals que aprofundiran en el vincle entre art i paraula i en les dificultats dels que procedeixen d’una comunitat de parlants menuda a l’hora de dedicar-se a aquest ofici.

El divendres 15 a les 11.00 se celebrarà un taller per a bibliotecaris i prescriptors literaris ‘Educació sexual. Orientacions i assessorament sobre literatura infantil i juvenil’, impartit per la treballadora social i sexòloga Natàlia Martínez, i organitzat amb el suport del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) amb la finalitat d’arribar a tots els públics.

Durant el mateix dia, a les 17, Verònica Fabregat impartirà un curs per al professorat anomenat “L’àlbum il·lustrat: un suport artístic per a l’educació”.

El festival començarà el dissabte 16 amb la presència d’algunes il·lustradores com Yke Reeder (a les 11.30), Maite Gurrutxaga (a les 12.15) i Maja Kastelic (a les 13 hores), que compartiran experiències amb el públic i signaran exemplars de les seues obres.

Paral·lelament, el públic infantil podrà gaudir del taller familiar “No tot el que rugeix és un lleó”, creat per l’il·lustrador Martín López, en què els participants hauran de pensar diversos personatges i escriure els seus sons a partir de dues plantilles de lleons.

Després d’això, la jornada continuarà amb la intervenció de Luci Gutiérrez, premi Nacional d’Il·lustració 2023 i autora d’obres com English is not easy o Manual d’autodefensa. El repàs sobre la seua trajectòria estarà traduït en llenguatge de signes per la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (Fesord CV).

L’edició també gaudirà de la revisió de dossiers en directe de la mà de Mar Hernández, professora del Màster de Disseny i Il·lustració de la Universitat Politècnica de València.

A més, la Comissió d’Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR PV) i el col·lectiu Proyecto Impresas presentaran dos projectes de taller creatiu: el primer anirà dirigit a persones refugiades i migrants, i el segon, al mòdul de dones de Picassent.

El festival conclourà amb l’actuació de La Jove Big Band Sedajzz el 17 de desembre.