El centre de València, tancat al trànsit des de dijous davant l’al·luvió de visitants i actes fallers

El centre de València, en el perímetre interior del cinturó de ronda format per la Gran Via de Ferran el Catòlic, Ramón y Cajal, les Germanies i el Marqués del Túria i el marge dret del vell llit del Túria, romandrà tallat al trànsit rodat des de dijous 16 de març, a les 15.00, fins al dia 20, a les 4.00 hores de la matinada, amb motiu de les Falles 2023. L’Ajuntament ha previst aparcaments en els accessos principals a la ciutat per facilitar l’entrada i l’eixida. Igualment es recomana a veïnat i visitants que utilitzen el transport públic per a desplaçar-se per València.

Queden exceptuats de la prohibició de circulació pel centre de València els autobusos urbans, els taxis, els vehicles de servei públic, els vehicles que atenguen situacions d’urgència i els vehicles oficials autoritzats per l’àrea de Mobilitat. Aquesta prohibició tampoc afecta les persones residents en la zona restringida, circumstància que podran acreditar amb el document nacional d’identitat (DNI), el permís de circulació, la targeta de permís de circulació, el rebut de l’impost sobre béns immobles (IBI) o del lloguer. No obstant això, es recomana que s’accedisca en vehicle de 6.30 a 11.00 hores i únicament quan siga imprescindible.

Els vehicles de càrrega i descàrrega que hagen de circular per l’àrea restringida podran fer-ho de 6.30 a 12.30 del migdia sense necessitat d’autorització, però acreditant davant la Policia Local, quan així ho requerisca, l’adreça del subministrament mitjançant un albarà o qualsevol altre document. Aquest permís no regeix per als transports especials i els vehicles de càrrega perillosa, que sí que necessiten les autoritzacions previstes en l’ordenança de mobilitat.

Les restriccions a la circulació s’ampliaran a àrees diferents de la ciutat en moments concrets en què calga. Així doncs, quan les necessitats de la circulació ho aconsellen, la Policia Local podrà ampliar el perímetre de les restriccions fins a una segona ronda de circumval·lació conformada per les avingudes de Peris i Valero, Pérez Galdós i Giorgeta. També es veurà afectada la zona pròxima a la Ciutat de les Ciències durant les nits i les matinades del 16, 17 i 18 de març, coincidint amb la disparada dels castells i, especialment, durant la Nit del Foc.

L’Ajuntament ha habilitat aparcaments en els principals accessos a la ciutat per facilitar l’entrada i l’eixida dels veïns i veïnes i els visitants que accedisquen. Així doncs, s’estableixen zones per a aparcar a l’entrada i l’eixida per la CV-35, en la zona de l’avinguda de les Corts Valencianes i la pista d’Ademús; en la CV-21, avinguda de Catalunya, Tarongers i Blasco Ibáñez; en la V-31, Germans Maristes, Institut Obrer, Antonio Ferrandis i la Font de Sant Lluís; i en l’accés a l’A-3, als voltants de l’avinguda de les Tres Creus. Es prega als visitants que accedisquen a la ciutat que deixen el vehicle en els aparcaments habilitats i empren les línies d’autobús, metro i tramvia per a acostar-se a les zones de la festa.

Els dies de repartiment de premis, els autobusos de les comissions falleres podran fer les operacions de pujada i baixada de fallers i falleres en l’avinguda de Navarro Reverter i Guillem de Castro. Igualment, els dies d’ofrena els autobusos de les comissions podran estacionar en el passeig de l’Albereda, el carrer d’Almassora, el pont de les Arts i als carrers del Guadalaviar, el Pla de la Saïdia, Mauro Guillén i Menéndez Pidal.

A més, el servei d’estacionament regulat amb limitació horària també queda modificat fins a les 9 del dia 20 de març en tot el terme municipal de la manera següent: la zona blava suspén la regulació horària; la zona taronja, exclusiva per a residents durant les 24 hores del dia; la zona verda mantindrà el funcionament habitual.

L’Ajuntament demana a la ciutadania que, durant les festes falleres, empre el transport públic per a desplaçar-se a les zones de festa.

Dispositiu d’EMT, Metre i Rodalia

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) posarà en marxa el dispositiu especial de Falles a partir del dia 14 fins al 19 de març, en què s’oferiran uns 3,8 milions de places per a facilitar els desplaçaments durant els dies grans de les festes falleres.

Un total de 13 línies tindran horari continuat les 24 hores des del 16 al 19 de març, mentre que les línies nocturnes duplicaran el servei des d’aquest divendres mateix.

Les 13 línies que tindran horari 24 hores a partir del dia 16 són: 9, 16, 19, 27, 28, 60, 62, 71, 72, 89, 90, 92 i 93. Les línies 79 i 80 només pararan de 00.15 a 2.45 hores.

A més, 15 línies més amplien el seu horari fins a les 00.00, la 1.00 hores i les 2.00 hores, mentre que les línies 5 i 63 quedaran suprimides des del 14 de març amb el tall general del centre.

La Generalitat reforçarà el transport públic de metro i tramvia els dies grans de Falles oferint 120 hores de servei continuat fins al 20 de març i ajustat a la programació de les festes en les principals destinacions de la xarxa.

Es dona la circumstància que enguany és la primera vegada que la Línia 10 (Alacant-Natzaret) té servei ordinari i especial en Falles, atés que es va posar en servei el maig del 2022 i que es converteix en el millor mitjà per a accedir a la zona dels castells de focs artificials i la Nit del Foc.

En Falles cal tindre en compte que, per motius de seguretat, les estacions de Xàtiva i Colom romandran tancades de 12.30 a 14.30 els dies 16, 17, 18 i 19 de març. Es recomana aquests dies i a aquestes hores que s’utilitzen les instal·lacions d’Àngel Guimerà, Plaça Espanya, Albereda i Bailén, segons els orígens dels viatges.

Renfe ha programat la circulació de 2.437 trens de Rodalia durant les Falles, que s’emmarquen en l’operació especial dissenyada per la companyia fins a la matinada del dilluns 20 març. Aquesta oferta està conformada pels serveis especials per a mascletaes i els serveis especials que s’ofereixen durant la setmana fallera.

La principal actuació se centra en la circulació de trens de Rodalia durant les 24 hores, des de la matinada del dia 16 a la matinada del dia 20 de març, per quatre línies del nucli de València. En total, 40 trens de Rodalia circularan en horari nocturn, amb eixida des de València.