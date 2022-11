Cinc constructores integrades per 20 empreses opten a l’execució del canal d’accés ferroviari de València

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), empresa pública dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, analitza ja les propostes presentades per les diferents constructores per a la construcció del canal d’accés ferroviari de València, una de les obres clau per al desenvolupament urbà de la ciutat, ja que el soterrament de les vies permetrà cosir els barris del sud, actualment separats per un mur i raïls.

Una vegada superats els obstacles pel recurs presentat per la Confederació Nacional de la Construcció (CNC) en el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TARC) sobre certs aspectes del plec amb què no estaven d’acord, el termini de la licitació per a la presentació d’ofertes es va reactivar i va acabar el 27 d’octubre passat.

Segons ha esbrinat elDiario.es, en total s’hi han presentat cinc unions temporals d’empreses (UTE), integrades al seu torn per un total de 20 empreses. Entre aquestes estan les més rellevants del sector i també empreses locals de la Comunitat Valenciana, que representen un 20% del total de les empreses presentades.

Així doncs, en els pròxims mesos s’adjudicarà el contracte, que ascendeix a 550 milions d’euros a abonar entre el Govern (50%), la Generalitat Valenciana (25%) i l’Ajuntament de València (25%) i té un termini d’execució de 60 mesos, és a dir, cinc anys. Encara que estava previst que les obres arrancaren en el primer trimestre del 2023, és possible que es retarde uns mesos, ja que el recurs dels constructors va paralitzar unes setmanes els terminis de la licitació.

Adif va licitar a principis d’aquest mes el projecte constructiu, que està penjat en la seua pàgina web, en què es detallen tots els detalls d’aquesta obra complexa en què han de conviure la prestació del servei ferroviari, que no es tallarà durant les faenes, però sí que tindrà alteracions, el desviament del col·lector sud, l’ampliació de l’estació Joaquín Sorolla i la demolició de l’scalextric esmentat.

Segons el projecte, les obres estan dividides en nou fases. En concret, l’actuació s’inicia en els túnels ja executats del Nuc Sud, a l’altura de l’avinguda de Fernando Abril Martorell, i es prolonga fins a Giorgeta fins a connectar amb l’estació actual de Joaquín Sorolla i València Nord.

El document destaca com una de les parts més remarcables “la demolició del viaducte que hi ha en la cruïlla de l’avinguda de Giorgeta amb la traça ferroviària, i la reposició posterior de l’avinguda esmentada sobre la llosa de coberta projectada”.

Per a causar les mínimes molèsties possibles, s’ha projectat aquesta part de l’actuació en la fase 8, és a dir la penúltima, per la qual cosa els talls de trànsit que generarà tant en Giorgeta com en Peris i Valero duraran aproximadament un any, des de l’any 2026 o 2027.

Una vegada finalitzada l’obra, totes dues avingudes estaran connectades a cota zero sobre la llosa del canal d’accés. Segons el projecte, “una vegada demolida l’estructura del viaducte, i completada l’estructura del soterrament en aquesta zona d’encreuament amb l’avinguda de Giorgeta, se situaran les rampes d’eixida del canal d’accés a l’estació de Joaquín Sorolla i la del Nord, i es deixarà preparada una tercera boca per a l’eixida a la futura Estació Central soterrada”.

Un corredor verd en compte de les vies

La reurbanització del bulevard de García Lorca, que quedarà en superfície una vegada queden soterrades les vies, es desenvoluparà en paral·lel a l’execució d’aquestes fases i formarà part del corredor verd València Sud, que connectarà el centre de la ciutat, des del Parc Central, fins al nou districte innovador de Vara de Quart i el nou llit del riu Túria.

El consistori convocarà un concurs d’idees per a aquesta infraestructura, amb la qual els barris del sud quedaran units en la gran transformació urbana del sud de la ciutat que quedava pendent des de fa més de 40 anys.