El cinema Metropol de València es convertirà en un hotel i haurà de reproduir la composició de la façana i el rètol

Els primers pressupostos participatius de la Generalitat Valenciana que va aprovar l’any 2021 la Conselleria de Participació, Transparència i Qualitat Democràtica es van saldar amb 96 iniciatives validades i una inversió de 107 milions d’euros per a posar en marxa les demandes ciutadanes.

La plataforma Salvem el Metropol, creada per tractar de frenar la demolició de l’edifici a València per a la construcció en el seu lloc d’un hotel, va aconseguir que la seua proposta s’incorporara als comptes públics. Segons la iniciativa, amb una inversió de 4,2 milions d’euros, la Generalitat adquiriria l’edifici del carrer d’Hernán Cortés de València, l’últim cinema intacte que queda de l’època de la ciutat com a capital de la República. La plataforma destaca el valor històric i cultural de l’edifici, que va acollir reunions de Hemingway, Orson Wells o Miguel Hernández i proposa que s’habilite en el seu lloc la nova seu de la Filmoteca Valenciana.

Un dictamen el Comité Tècnic d’Experts de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica que dirigeix Rosa Pérez publicat el mes de juny passat recomana a l’Ajuntament que declare l’edifici bé de rellevància local pel fet de considerar-lo “un lloc de la memòria democràtica”, per la qual cosa recomana que es conserve la façana original dissenyada per Javier Goerlich i inaugurada el 1932.

Segons el document, “es tracta d’un espai de singular rellevància local des del punt de vista històric i simbòlic, vinculat als valors democràtics representatius de la II República i la reivindicació de València com la seua capitalitat, que ha de tindre la consideració de bé de rellevància local, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 4/1998 de patrimoni cultural valencià i l’art. 4.1 i 3 de la Llei 9/2017, de 7 d’abril, que modifica la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1998, de patrimoni cultural valencià”.

No obstant això, finalment el Govern valencià ha renunciat a la compra de l’edifici propietat de la promotora Metrolevante SL, que ja el 2012 va fer la rehabilitació de la façana, per la qual cosa l’Ajuntament ha donat tràmit a la sol·licitud de llicència per part l’empresa per a edificar un hotel de 54 habitacions amb pàrquing subterrani.

Segons ha informat elDiario.es la regidora d’Espai Públic i Activitats, Lucía Beamud, “els diferents informes d’entitats culturals que s’han recaptat recomanen que es conserven les línies compositives de la façana i el rètol, i això és el que s’ha traslladat a la promotora”.

En aquesta línia, la vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ja va anunciar al final del 2021 que havien arribat a un principi d’acord amb la propietat de l’immoble perquè conserve la façana.

Beamud ha explicat que s’ha donat tràmit a la llicència d’activitats que està actualment en fase d’al·legacions i que, una vegada es concedisca i la promotora obtinga un altre permís necessari del servei de disciplina urbanística, podran iniciar-se les obres.