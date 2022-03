El circuit urbà de Fórmula 1 que Camps va prometre “a cost zero” suposarà una despesa pública de 66 milions d’euros

El circuit urbà de Fórmula 1 que l’expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps va prometre “a cost zero” suposarà una despesa finalment per a les arques públiques de 66 milions d’euros. A això cal sumar la resta dels conceptes que es van abonar en el seu moment, com el cànon anual de la prova (111 milions en cinc anys), els drets televisius pagats per Canal 9 (26 milions) o el deute de l’empresa Valmor assumit pel Govern valencià (44 milions).

Quant al traçat, el cost final va ser de 98 milions d’euros. Per finançar les obres que donen al sector del Grau, en què s’ha de desenvolupar un programa d’actuació integrada (PAI) per urbanitzar la zona, la Generalitat va signar el 2007 un conveni amb l’Ajuntament pel qual l’Administració autonòmica va anticipar 42 milions d’euros a fi de costejar les obres d’adequació i asfaltatge. Una inversió que havia de tornar-la el consistori de la ciutat mitjançant les càrregues urbanístiques que han d’abonar els propietaris dels terrenys del PAI del Grau, ja que la urbanització s’havia de convertir en els vials del futur barri.

En aquest sentit, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, va anunciar dilluns un acord amb els propietaris del sòl del PAI del Grau que permet desembossar el desenvolupament d’un nou barri estratègic per a la ciutat sobre el qual pesava el deute de 42 milions per la construcció del circuit de Fórmula 1.

“Per fi podem dir que des de l’Àrea d’Urbanisme hem arribat a un acord amb els propietaris del sòl que, finalment, assumiran la major part del cost de les obres d’urbanització. En concret, 32 dels 42 milions que va avançar l’Administració pública”, va subratllar Gómez.

Així doncs, restant els 32 milions que abonaran els propietaris del sòl privat, el cost final del circuit per a les arques públiques seria de 66 milions d’euros. Quant al conveni entre l’Ajuntament de València i la Generalitat, està per veure quina Administració assumeix els 10 milions d’euros de diferència que queden entre els 32 que assumeixen els privats i els 42 que va abonar en el seu moment el Govern valencià.

Gómez s’ha mostrat molt categòrica sobre aquest tema a l’hora de reivindicar diverses vegades que la Fórmula 1 va ser iniciativa de l’Administració autonòmica i, per tant, correspon a aquesta Administració assumir el deute.

La setmana passada, l’alcalde de València, Joan Ribó, va sol·licitar a la Conselleria d’Habitatge la convocatòria de la comissió interadministrativa Ajuntament-Generalitat perquè “es pose a treballar en passar Falles –no es reuneix des del 2018–” per “deixar arrere la Fórmula 1 que hipoteca un desenvolupament clau en el front marítim i el Parc de Desembocadura”. Un fòrum en què s’haurà de buscar un acord sobre el deute de 10 milions que quedarà per cobrir.

Amb tot, el circuit urbà de Fórmula 1 continua generant costos milionaris a les arques públiques, malgrat que fa nou anys que s’hi va disputar l’últim Gran Premi d’Europa i que tota la part que dona al Grau i a Natzaret està barrada, abandonada i fins i tot hi ha proliferat un assentament de barraques.

El departament d’Habitatge que dirigeix el vicepresident segon del Consell Héctor Illueca va abonar el dia 12 juny passat 7,5 milions d’euros corresponents a un crèdit de 60 milions d’euros que es va sol·licitar en el seu moment per abonar els costos de construcció del traçat.

El crèdit va començar a pagar-se el 2016 i té una vigència de huit anys a raó de 7,5 milions anuals, per la qual cosa queden per abonar 15 milions d’euros corresponents als exercicis 2022 i 2023.

“Final dels tripijocs del PP”

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, va explicar que aquest acord “posa fi després de més d’una dècada a un dels grans tripijocs i herències del Partit Popular, el famós tripijoc que ens va deixar amb el circuit de Fórmula 1 en el sector del Grau, una zona que nosaltres volem desenvolupar i projectar i que la mala gestió del PP ha tingut bloquejada durant més d’una dècada”

Per a la vicealcaldessa, aquest acord permet extraure unes quantes conclusions: “La primera, que hem fet una bona gestió al llarg d’aquests anys perquè siguen els propietaris els que acaben assumint la major part del cost de les obres del circuit. I la segona, la mentida del PP amb el projecte de la Fórmula 1, que ens deien que no costaria ni un euro”.

“No volem deixar de cridar l’atenció sobre els 10 milions d’euros que finalment haurà d’assumir l’Administració, perquè el PP ha estat mentint-nos durant més d’una dècada. Deien que la Fórmula 1 no costaria res i només el cost de l’obra del circuit en el PAI del Grau costarà 10 milions a la Generalitat Valenciana, que haurà d’assumir aquesta despesa pel desenvolupament d’un projecte fallit, un projecte efímer que no ha repercutit en cap valor positiu per a València”, va dir Gómez.

És més, la vicealcaldessa va assenyalar que la Fórmula 1 ha afectat negativament el desenvolupament d’aquesta zona estratègica de València: “El circuit ha condicionat i condicionarà tot el desenvolupament del sector del Grau. Però finalment, després d’anys de faena i de negociacions amb els propietaris, per fi podem concloure que s’ha desembossat el sector del Grau i el problema i el tripijoc que ens va deixar en herència el PP”.