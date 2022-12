El CIS atorga una nova majoria al pacte del Botànic amb el PSPV com a partit més votat

El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) ha publicat en la seua última enquesta del 2022 una projecció del vot per a les eleccions autonòmiques en les comunitats, com és el cas de la valenciana, en què els ciutadans estan cridats a les urnes el pròxim 28 de maig. En el cas de la Comunitat Valenciana, el CIS atorga la victòria al PSPV, amb 24,3% en intenció de vot més simpatia –la intenció de vot com a resposta espontània és del 20,7%–, 1,4 punts per davant del Partit Popular, a qui concedeix un 22,9% –la resposta espontània d’intenció de vot és del 19,5%.

A més, dona un 9,3% a Compromís (8,1 intenció de vot espontània) i un 5,5% a Unides Podem (4,4 intenció de vot espontània), cosa que possibilitaria la reedició del pacte del Botànic, ja que a Vox li dona un 7,4% (6,4 intenció de vot espontània) i a Ciutadans un 2,5% (1,3 intenció de vot espontània).

La translació que fa el Centre d’Investigacions Sociològiques en escons, amb unes forquetes molt àmplies, situa el PSPV entre 32 i 45 diputats; el PP entre 31 i 43; Compromís entre 6 i 12; Vox entre 4 i 11; Unides Podem entre 2 i 6; i Ciutadans, que podria quedar-se fora de les Corts Valencianes, estaria entre 0 i 5 escons.

La intenció de vot en unes eleccions generals difereix del que s’expressa amb vista a les autonòmiques. Així doncs, en el cas que se celebraren comicis al parlament, el partit més votat seria el PP, amb el 25,3%, mentre que el PSOE obtindria el 22,9% dels sufragis, segons l’enquesta del CIS. Vox i Unides Podem estarien quasi empatats, amb el 8,4 i el 8,1% dels vots respectivament, Compromís obtindria el 3,3% i Ciutadans l’1,9%.

Pel que fa a la valoració de la situació de la Comunitat Valenciana, el 55,5% dels enquestats consideren que és bona, mentre que el 6,9% creuen que és molt bona i, per contra, el 17,2% creuen que és roïna i el 7,4% molt roïna. A més, el 31% dels entrevistats opinen que la Comunitat Valenciana està millor que fa quatre anys i el 5% que està molt millor, mentre que el 35,2% diuen que està pitjor i el 7,6% molt pitjor que el 2019.

Quant a la gestió del president Ximo Puig en l’últim any, el 47,2% dels enquestats la qualifiquen de bona i el 4,6% de molt bona, mentre que el 21,2% la consideren roïna i el 13,4% molt roïna. Sobre la gestió del Consell, el nivell de satisfacció està entre el 4 i el 8, encara que hi ha un 11,3% que valora amb un 1 la tasca del Botànic (l’índex màxim d’insatisfacció).

Valoració de la gestió per àrees

El CIS també pregunta per diferents aspectes relacionats amb el dia a dia, com per exemple la facilitat per a trobar faena o per a emprendre un negoci. En aquests dos assumptes, els entrevistats consideren, majoritàriament (amb valoracions entre l’1 i el 6 sobre 10 en nivell de satisfacció), que és complicat o molt complicat. I una cosa similar passa a l’hora de trobar habitatge a un preu assequible, amb la major part de les puntuacions entre l’1 i el 5, que reflecteixen la dificultat de l’accés a l’habitatge en unes condicions dignes.

Les notes milloren considerablement en temes com la salut i els serveis sanitaris, l’educació, els serveis socials, la cultura o la seguretat ciutadana, aspectes en què els enquestats puntuen entre 4/5 i 8 sobre 10. En el foment de la indústria, les valoracions se situen en l’aprovat (entre el 4 i el 6), igual que en el suport al medi rural (de 3 a 6). En la promoció turística, les notes estan entre el 6 i el 9, en la lluita contra els incendis forestals –tenint en compte que hem tingut un estiu amb diversos grans focs– les notes estan entre 4 i 7, i el mateix passa en la gestió dels reptes demogràfics.