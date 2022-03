La Ciutat de la Llum d’Alacant, epicentre de la recepció de refugiats ucraïnesos

La Generalitat Valenciana prepara la Ciutat de la Llum d’Alacant com a epicentre per a l’acolliment de la previsible allau de refugiats ucraïnesos que fugen del conflicte bèl·lic. Durant el cap de setmana, els operaris han estat treballant en el condicionament de les instal·lacions que acolliran els civils ucraïnesos que arriben a la Comunitat Valenciana. A més, l’executiu valencià ha aprofitat l’hospital de campanya adquirit a l’inici de la crisi sanitària de la Covid-19, de 2.000 metres quadrats, per a traslladar-lo a Alacant a manera de sala de recepció, consulta i menjador, a més d’espai de jocs per als menors. L’Escola d’Infermeria de València ha anunciat l’enviament de 200 llits i matalafs.

Els hospitals de campanya adquirits a l’inici de la crisi sanitària i instal·lats en les tres capitals valencianes són modulables segons els requisits operacionals i tenen climatització. Tal com va informar la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, les instal·lacions es poden situar en qualsevol lloc i destinar-se a les necessitats conjunturals d’acolliment i assistència a les persones refugiades.

De la seua banda, l’Ajuntament d’Alacant ha traslladat sis camions i uns quants vehicles de Protecció Civil carregats amb donacions de particulars i empresaris amb aliments, roba i material sanitari, mitjançant un dispositiu coordinat per la Regidoria d’Acció Social, Seguretat i Infraestructures. Les donacions inclouen aliments en llandes, productes d’higiene personal adulta i infantil, medicaments i material sanitari sense recepta, sacs de dormir, mantes, aliments i llet en pols.

Diversos departaments de la Generalitat Valenciana s’han bolcat en la coordinació per a atendre els refugiats ucraïnesos. La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha mantingut una reunió telemàtica del Comité Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana. En la trobada informativa, el departament que dirigeix Pérez Garijo ha informat les ONGD les condicions per a presentar projectes d’ajuda als refugiats ucraïnesos.

Protocol educatiu

La Conselleria d’Educació ha adoptat en els centres públics un dispositiu d’escolarització i acompanyament educatiu i emocional per a acollir xiquets i adolescents ucraïneses refugiats. El departament que dirigeix Vicent Marzà ha enviat el protocol als centres orientat a les famílies que arriben pels seus propis mitjans, acollides per parents o amics que resideixen en territori valencià, i als refugiats que aterren a través de la cooperació institucional.

Així doncs, en el primer cas, la conselleria garanteix l’escolarització dels menors en les poblacions a què arriben i fins i tot habilitant unitats educatives suplementàries (al Baix Segura es té previst posar en marxa 11 unitats en centres de Torrevella). La majoria estan incorporant-se a centres de les comarques d’Alacant, en què ja hi havia una colònia ucraïnesa important.

La carta enviada als consells escolars municipals aposta per reagrupar germans o membres d’una mateixa unitat familiar. O, si escau, agrupar els menuts refugiats en els centres en QUÈ estiguen escolaritzats els fills de les famílies d’acolliment.

Per als xiquets i adolescents que arriben a través de la cooperació, el departament d’Educació ha activat l’acompanyament als menors que estan acollits en diversos albergs de la Generalitat i aquesta setmana disposen de professorat amb qui han iniciat activitats de dinamització educativa, juntament amb traductors. A més, també està desenvolupant-se un protocol específic per als centres educatius en matèria emocional, reforçats amb els equips de les Unitats Educatives d’Orientació, especialment en matèria de dol migratori i detecció de necessitats afectives i emocionals.

Assistència jurídica

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha anunciat que el centre de recepció de la Ciutat de la Llum d’Alacant comptarà amb una oficina d’assistència jurídica gratuïta per als refugiats, atesa presencialment per advocats i advocades del torn d’ofici. L’oficina oferirà ajuda per a l’obtenció per part dels refugiats de permisos de residència i de treball i per a facilitar les sol·licituds de protecció internacional (asil), així com informació sobre ajudes socials i sanitàries a què tenen dret.

A més de l’oficina provisional de la Ciutat de la Llum, ja es presta servei d’assessorament legal per a refugiats en els Serveis d’Orientació Jurídica d’Elx, Oriola i Torrevella, poblacions a què han arribat nombroses persones de nacionalitat ucraïnesa que han necessitat assistència legal.

La consellera ha explicat, després d’una reunió mantinguda amb el degà del Col·legi d’Advocats d’Alacant i representants dels col·legis d’Elx i Oriola, que es vol elaborar un protocol d’actuació perquè les persones refugiades que acudeixen a les comissaries del Cos Nacional de Policia a sol·licitar permisos de residència reben allí mateix tota la informació sobre l’assistència jurídica gratuïta a què tenen dret i que poden rebre en aquestes oficines.

Especial vulnerabilitat per a refugiats LGTBI

El PSPV-PSOE també ha anunciat dilluns que presentarà mocions als ajuntaments valencians per a instar el Govern que les persones LGTBI siguen considerades d’especial vulnerabilitat en el protocol de refugiats ucraïnesos, a més de garantir la reagrupació familiar. El portaveu socialista d’LGTBI, Damián López, ha recordat que “la situació de la comunitat LGTBI a Ucraïna sempre ha sigut crítica, però la guerra de Rússia l’ha agreujada, amb problemes tant per a subsistir al país com per a poder eixir i travessar la frontera”.

La moció socialista demana prioritzar l’acolliment de les persones LGTBI procedents d’Ucraïna en estats membres i autonomies que reconeguen els drets d’aquest col·lectiu, així com garantir als refugiats les seues necessitats sanitàries i l’accés a tractaments immunodepressors, hormonització o medicació contra el VIH.