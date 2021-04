Col·lectius ecologistes reclamen una “avaluació ambiental rigorosa” de l’Estratègia Valenciana de Regadius que “consolida un model insostenible”

1.200 milions d’euros. Aquesta és la quantitat amb què estarà dotada la nova Estratègia Valenciana de Regadius, segons va anunciar la setmana passada el president de la Generalitat, Ximo Puig, un pla que inclou 1.065 milions per a modernitzar el regadiu i 132 milions per al foment de les energies renovables. No obstant això, l’estratègia que prepara la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, fa “més ombra que llum sobre la seua idoneïtat per a fer front als problemes reals que pateix l’agricultura a la Comunitat Valenciana”, segons expliquen des de determinats col·lectius ecologistes.

A més, planteja dubtes seriosos per la falta de rigor amb què són justificades les mesures que s’hi pretenen adoptar. Per tot això, la Xarxa per una Nova Cultura de l’aigua al Xúquer, entitat en què participa Acció Ecologista-Agró, demana en les al·legacions que ha presentat a aquesta estratègia, entre altres coses, una avaluació ambiental rigorosa de la modernització dels regadius prevista en el projecte.

Des del punt de vista hídric, l’Estratègia “consolida un model insostenible” que ignora la menor disponibilitat d’aigua a què s’enfronten les conques mediterrànies, a conseqüència de l’efecte del canvi climàtic. En aquesta línia, adverteix que totes les previsions apunten a reduccions del 25% en el cabal circulant i a un augment considerable de l’evapotranspiració dels cultius, fet que implicarà una reducció significativa de la superfície de regadiu. Però aquest escenari, d’entrada, “xoca frontalment amb les previsions poc realistes de l’Estratègia de mantindre l’actual superfície de regadiu”.

Preocupació “més que justificada”

En conseqüència, la preocupació social que desperta aquesta Estratègia “està més que justificada per les seues implicacions ambientals, culturals i econòmiques; encara més, tenint en compte què podria passar si la inversió prevista de 1.200 milions recaiguera totalment en el sector públic”.

D’una banda, indiquen, els avantatges aparents de la modernització del regadiu, amb el canvi del reg per gravetat a reg per degoteig, “a penes reporten estalvi d’aigua a les explotacions! De fet, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer veu que només es produeix un 8% d’estalvi net amb la modernització”. “Passa el mateix amb l’estalvi de potencial hídric, xifrat per l’Estratègia en 175 hm³/any, ja que amaga un desconeixement profund sobre què és el cicle hidrològic i la importància que té per a la supervivència dels ecosistemes naturals”, insisteixen.

D’altra banda, la transformació “no suposa estalvi energètic; ans al contrari, la pressurització de les xarxes incrementa considerablement el cost energètic i contribueix negativament en la lluita contra el canvi climàtic”. Sobre aquesta anàlisi “esbiaixada i parcial” del balanç energètic, que es preveu en l’Estratègia, “s’efectua una valoració errònia de la reducció de les emissions de CO₂ que, a més, no s’ajusta a les ràtios que s’utilitzen actualment sobre les emissions mitjanes del mix elèctric nacional, la meitat de les que es preveuen en el document”.

Les conseqüències “no s’han avaluat”

Les conseqüències ambientals que suposa passar del reg a manta al reg per degoteig, “sorprenentment no s’han avaluat, com es comprova en la modernització del regadiu de la Séquia Real del Xúquer, per bé que han passat més de 25 anys des que es va aprovar l’últim Pla Director de Modernització de Regadius”. Per tant, “es desconeix l’efecte que té sobre les masses d’aigua i sobre els ecosistemes associats la menor infiltració d’aigua en el terreny”.

En el cas de la “modernització” duta a terme a la Ribera del Xúquer, la transformació “ha suposat menys aportació de cabal sobre el Parc Natural de l’Albufera i sobre el riu Xúquer, i n’ha afectat greument la conservació i la recuperació”. Per això, un altre motiu de preocupació gira al voltant de les actuacions sobre els regadius històrics, “ja que no actuar amb la cautela deguda podria conduir a la pèrdua dels valors naturals i culturals del ric patrimoni d’aquests espais”.

En les al·legacions presentades, en nom de la Xarxa pel Xúquer, reclamen la realització d’una avaluació ambiental estratègica rigorosa de l’Estratègia Valenciana de Regadius 2020-2040, amb la participació de tots els organismes i les organitzacions interessades, com a document previ a la presa de qualsevol mena de decisió en aquest tema.

Igualment sol·liciten, d’una banda, que s’informe del pla previst de finançament de l’Estratègia, especialment pel que fa a la utilització de fons públics per al desenvolupament; i, de l’altra, que es faça una anàlisi cost/benefici social de l’Estratègia, que justifique la idoneïtat de les inversions previstes per a la Comunitat Valenciana, especialment des del punt de vista econòmic, ambiental, patrimonial, paisatgístic i social.

Finalment també sol·liciten que s’avalue el cost que suposarà l’ús dels recursos no convencionals, la reutilització i la dessalació, i com està previst finançar-ne les inversions i l’explotació.