El Col·legi d’Advocats de València dona un xec solidari del seu pressupost a una entitat antiavortista

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València (ICAV) ha donat, com cada any, l’1% del seu pressupost anual (un total de 88.000 euros) a 31 entitats dedicades a projectes socials. En la llista dels “xecs solidaris” figura també l’Associació Valenciana per a la Defensa de la Vida, una entitat fundada el 1979 que forma part de la Federació Espanyola d’Associacions Provida, un dels moviments més actius contra el dret de les dones a l’avortament.

L’aportació de l’1% del pressupost anual per part de l’ICAV forma part de les accions que la institució desenvolupa dins del seu projecte de Responsabilitat Social de l’Advocacia, que persegueix com a finalitat última la millora de la qualitat de vida i la garantia dels drets fonamentals de les persones que tenen menys recursos. A l’acte van assistir representants de les entitats socials, que van recollir l’aportació de la mà de la degana de l’ICAV, Auxiliadora Borja.

L’organització antiavortista afirma “haver salvat la vida de manera directa a 2.450 bebés fins hui”. “Sabem que són pocs comparats amb els que han sigut condemnats a l’avortament, però salvar una sola d’aquestes vides ja hauria valgut la pena”, afig Provida València.

La donació de l’ICAV a una entitat altament escorada cap al sector ultraconservador ha escandalitzat alguns advocats. Lorena Sanz Aleixandre, ex-directora general d’Emergència Residencial, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana de la Generalitat Valenciana i lletrada de Lambda, ha criticat la decisió i ha recordat que la donació a Provida València va “en contra dels drets de les dones, moltes d’elles companyes”.

A més de xarrades i conferències en col·legis, l’entitat es dedica a ajudar mares que es plantegen avortar i participa assíduament en marxes i manifestacions contra el dret a l’avortament. També diu que compta amb el suport de 60 farmàcies valencianes. “Per la nostra seu han passat més de 15.000 mares gestants en dificultat a qui se’ls han proporcionat tones de productes maternitzats, a més d’oferir-los capacitació i assessoria”, sosté en la seua pàgina web.