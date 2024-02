El Col·legi instruirà els administradors en mesures de protecció per a finques amb façanes com la de l’incendi de València

“No tots els edificis que tenen façanes ventilades impliquen un risc d’incendi com el que es va donar en el cas de Campanar perquè hi ha moltes tècniques i materials per a executar-les. Es tracta d’una pell amb un espai buit que permet que hi circule l’aire i que té un revestiment que pot ser de diferents materials, en aquest cas, un de molt inflamable que va acabar prohibint-se després de l’incendi de la torre Grenfell de Londres el 2017”.

El president del Col·legi d’Administradors de Finques de València i de Castelló, Sebastián Cucala, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als col·legiats i als residents d’edificis amb façanes ventilades, la mateixa tècnica aplicada en l’immoble sinistrat al barri de Campanar en què van morir 10 persones.

Segons Cucala, “aquesta mena d’edificacions millora l’aïllament i l’eficiència energètica i es va estendre més a la Comunitat Valenciana al començament del 2000, però no és molt habitual en comparació amb altres zones d’Espanya, en què, com que són més fredes, s’ha aplicat molt més que ací”.

Amb tot, des de l’organisme col·legial, que desconeix quants edificis amb façanes ventilades pot haver-hi a València, s’han llançat diverses iniciatives en matèria de prevenció després del terrible incendi: “Dimecres hem convocat els administradors de Castelló i València amb aquesta mena de façanes a una jornada divulgativa sobre mesures de protecció davant incendis que s’han d’adoptar en aquest tipus d’edificis. La impartiran de manera presencial i en streaming els nostres assessors Jaime Langa, arquitecte tècnic, i José Luis Mur, enginyer industrial”.

A més, han enviat circulars als propietaris d’habitatges a través dels administradors en què recorden les mesures de prevenció establides en cas d’incendi.

Entre aquestes, “mantindre lliures les eixides d’emergència i les zones de pas, evitant obstacles que dificulten l’evacuació ràpida i segura de l’edifici; familiaritzar-se amb la ubicació dels extintors i els sistemes contra incendis en cas d’haver-n’hi en l’edifici (no tots els edificis estan obligats a disposar d’aquests equips); no col·locar fonts de calor prop de materials inflamables, com ara cortines, mobles, o productes químics; apagar ciris i cigarrets de manera segura; evitar deixar olles o paelles al foc sense vigilància i desconnectar els electrodomèstics quan no estiguen en ús; mantindre tancades les portes tallafoc i no posar tascons ni papers per a mantindre-les obertes”.