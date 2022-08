Com cal actuar davant una sospita de punxada: Sanitat elabora un protocol d’actuació davant la submissió química

La Conselleria de Sanitat ha remés als departaments de salut el nou protocol d’actuació del personal sanitari davant sospites de submissió química –administració de substàncies químiques amb efectes psicoactius a una persona, sense el seu consentiment i sense el seu coneixement, amb finalitats delictives, amb la finalitat de modificar-ne l’estat de consciència, el comportament o anul·lar-ne la voluntat–, que inclou la possibilitat de punxades i inoculació de substàncies químiques. Es tracta d’un document que se suma i complementa el publicat el 2019 dirigit a l’atenció integral, sanitària i judicial a víctimes d’agressions sexuals de la Comunitat Valenciana.

El protocol pretén establir el procediment coordinat d’actuació entre professionals sanitaris, medicina forense dels instituts de medicina legal i ciències forenses, els cossos i forces de seguretat de l’Estat i la resta de les entitats implicades en l’atenció de les persones que són susceptibles de ser víctimes d’un delicte per drogues de submissió química. Quant a l’àmbit d’actuació, hi ha els punts d’assistència ambulatoris, els serveis hospitalaris i els serveis d’emergència extrahospitalaris.

Es pretén poder proporcionar una resposta protocol·litzada i multidisciplinària, tant en l’àmbit clínic com en el forense. Per això, s’implanta un procediment d’actuació “normalitzat i homogeni per a la detecció clínica i atenció de la sospita de submissió química, que incorpora els aspectes medicolegals, de manera que la intervenció mèdica assistencial i, si escau, la intervenció de medicina forense siga com més precoç possible i independent de la formulació prèvia de la denúncia per part de la víctima.

Simptomatologia associada a la submissió química

Els símptomes descrits en el document associats a la submissió química són: amnèsia completa o parcial; paràlisi sense pèrdua de coneixement; pèrdua de coneixement o desmai, parla pastosa, alteracions visuals; somnolència; confusió; ressaca desproporcionada o símptomes no consistents amb el consum recordat; desinhibició; agitació o al·lucinacions; alteracions del judici; mareig o vertigen; alteracions de la motricitat o de l’equilibri; i nàusees o vòmits.

Davant la sospita d’agressió sexual, apunta a la necessitat d’una exploració física amb recollida de mostres en presència d’un metge forense, així com l’activació del ‘Protocol d’atenció integral, sanitària i judicial a víctimes d’agressions sexuals de la Comunitat Valenciana’.

En cas de dubtes sobre submissió química, es recolliran mostres “de manera sistemàtica i al més prompte possible” per a un estudi toxicològic: “S’ha de garantir la traçabilitat, l’autenticitat i la integritat” de les primeres mostres recollides en el centre mèdic on es va fer la primera assistència sanitària (orina, sang, cabell...), així com la conservació i la custòdia. En el cas que es confirme el diagnòstic de submissió química, s’haurà de comunicar al jutjat de guàrdia.

El nou document estableix que s'haurà d'informar la víctima de la conveniència de formalitzar denúncia per a continuar el procés judicial, fins i tot “en el cas d'únicament haver rebut una punxada sense clínica de cap mena, ja que aquest també és un delicte penal”.

Delictes contra la llibertat sexual

En els casos de submissió química, explica el protocol, els més freqüents són els delictes contra la llibertat sexual, “en la major part, les víctimes són dones, i les més vulnerables són les més joves (menors de 30 anys)”. “En els últims anys, aquest fenomen ha adquirit una rellevància notable per l’increment dels casos i la repercussió social i sanitària important”, expliquen.

Entre les substàncies descrites en els casos de submissió química, el document relata que se n’han descrit més de 30 tipus, i són els més habituals l’alcohol etílic i els hipnòtics benzodiazepínics o no nezodiazepínics (zolpidem, zopiclona). Altres destacats són l’àcid gamma-hidroxibutíric (GHB), metanol, opioides, cannabinoides, ketamina, cocaïna, derivats amfetamínics, LSD, alfa-pvp, atropina, burundanga o escopolamina i dissolvents.

Augment de denúncies

El departament de Sanitat va anunciar l'elaboració d'aquest protocol específic després dels casos denunciats en les últimes setmanes en la Comunitat Valenciana -els últims, una desena de casos aquest mateix dilluns a Dénia-. El Col·legi d'Infermeria ja va reclamar a la Conselleria que accelerara aquest document davant l'“alarmant augment” de denúncies de punxades i la concentració el mes d'agost de festes populars i festivals en les quals es produeixen aglomeracions de joves.