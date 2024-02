Ajuntament d'Elx i Diputació d'Alacant signen el full de ruta del futur Palau de Congressos

El futur Palau de Congressos d'Elx ja té un full de ruta per a ser una realitat. Aquest dimecres el president de la Diputació d'Alacant, Toni Pérez, i l'alcalde d'Elx, Pablo Ruz, han subscrit el protocol general d'actuació per a la construcció i posterior gestió del Palau de Congressos de la ciutat.

Aquest pla d'acció recull les fases d'execució i el marc de col·laboració entre totes dues administracions, que treballaran i cooperaran en les diferents etapes del projecte, al mateix temps que planificaran, impulsaran i realitzaran els procediments establits en el plec de condicions.

El president de la Diputació ha apuntat que aquest protocol “és un gest molt important per a la ciutat i per a la pròpia Diputació, que té clar que el desenvolupament d'aquest palau dinamitzarà la comarca i saldarà un deute”.

Toni Pérez ha assegurat que aquesta infraestructura “serà patrimoni material futur, però sobretot, patrimoni dinamitzador gràcies al turisme de congressos que ofereix moltes possibilitat en una ciutat que és la tercera de la Comunitat Valenciana en població, en una comarca poderosa i en una província gran que atén interessos empresarials, econòmics i laborals”.

L'acte, que s'ha celebrat en el Saló de Plens del consistori il·licità, ha comptat amb la presència de la vicepresidenta, Ana Serna, la diputada d'Arquitectura, Carmen Sellés, el diputat de Desenvolupament Econòmic, Carlos Pastor, el diputat d'Infraestructures, Antonio Bernabéu i el diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, àrees implicades en l'execució de la iniciativa, així com la corporació municipal.

El president ha conclòs que ara “toca treballar, donar solucions als problemes i col·laborar per a aconseguir fruits”, al mateix temps que ha avançat que estan obertes totes les línies de cooperació i finançament, tant públiques com públic-privades. “Amb determinació i compromís serà una realitat”, ha sentenciat.

En aquest protocol d'actuació s'estableix el treball i la cooperació interadministrativa en les diferents etapes d'execució, planificació i impuls de la infraestructura. El document que han ratificat en aquesta jornada Pérez i Ruz inclou quatre fases d'actuació, atesa la planificació estratègica del programa d'usos i necessitats; al conveni interadministratiu de cooperació; al disseny, i redacció del projecte i execució de l'obra i, finalment, a la gestió i explotació.

El full de ruta inclou, així mateix, la constitució d'una Comissió Mixta Institucional i d'una altra Comissió Mixta Tècnica. Ambdues, compostes per un total de huit membres pertanyents a les dues entitats signants, vetlaran per la supervisió, seguiment i control de l'execució del centre.

Per part seua, l'alcalde d'Elx ha manifestat que, amb la rúbrica d'aquest acord, “que podem considerar històric, complim amb les inversions previstes i posem en marxa aquest centre de congressos amb capacitat per a 1.500 persones amb el propòsit que el turisme mice siga una realitat i una palanca de canvi per al nostre municipi”.

“Ara s'inicia el període d'avantprojecte i, posteriorment, el concurs internacional per a posar el turisme congressual en el lloc que es mereix a la nostra província i a la nostra ciutat” ha detallat l'alcalde, qui ha agraït a Toni Pérez la seua “obstinació i convicció” en aquesta iniciativa, “com a president de la Diputació, com a amic i com a home que estima aquesta ciutat, la nostra festa i el nostre patrimoni cultural i que sent afecte i compromís per Elx”.

En aquest acord marc, la Diputació d'Alacant es compromet a licitar i assumir els costos del concurs internacional d'avantprojectes del Palau de Congressos i urbanització de l'entorn, a la contractació de la iniciativa, a l'assumpció del cost d'execució material, que es finançarà amb recursos propis, així com d'altres entitats del sector públic i d'entitats privades i, finalment, a la constitució d'un ens instrumental de gestió i explotació del centre.

Per part seua, l'Ajuntament d'Elx haurà d'impulsar i aprovar els tràmits municipals per a la disponibilitat dels terrenys i facilitar els estudis d'accessibilitat, mobilitat sostenible, trànsit i necessitats d'urbanització de l'entorn. De la mateixa manera, assumirà el cost d'execució material del projecte d'urbanització de l'entorn i facilitarà l'exempció de tributs municipals per a cada fase prevista en l'acord.

La Comissió Tècnica Mixta durà a terme la redacció de la memòria tècnica justificativa de necessitats, programa d'usos i tipologia d'espais; l'econòmica-financera, l'estudi de l'ens de gestió conjunta i els plecs i condicions per a la licitació del concurs internacional d'avantprojectes, mentre que la Comissió Institucional Mixta serà qui aprove els documents citats.

Ubicació

Atesos els estudis previs realitzats per l'Ajuntament d'Elx, s'ha constatat que una ubicació idònia per a aquesta proposta seria la poma situada entre els carrers Avinguda de la Universitat d'Elx, José Sánchez Sáez, Camí de la Bassa dels Moros i Guadassuar, de propietat municipal.

Aquesta proposició de seient de l'immoble no requeriria d'una modificació del Pla General, ja que aquests terrenys estan classificats com a sòl urbà i qualificats com a dotacionals d'equipament educatiu-cultural.