Alacant i Elx reivindiquen conjuntament la variant de Torrellano i la connexió amb l'aeroport

Els alcaldes d'Elx i Alacant, Pablo Ruz i Luis Barcala, han mantingut aquest dimecres una trobada institucional a l'Ajuntament d'Elx. Es tracta de la segona reunió celebrada en els últims mesos per a continuar traçant les línies d'actuació conjunta en matèria d'Infraestructures, Transport, Acció Social, Cultura i Turisme o Esports. “L'objectiu és sumar esforços i elaborar projectes conjunts que beneficien a il·licitans i alacantins”, afirmen des de totes dues institucions.

Tots dos alcaldes han escenificat la seua unió en matèries d'infraestructures com és el cas de l'execució de la Variant de Torrellano per a la retirada de les vies del front litoral a Alacant, una de les principals reivindicacions de tots dos municipis, que a més exigeix inversions de la Generalitat i el Govern Central.

L'alcalde d'Elx, Pablo Ruz, ha afirmat que la ciutat “estarà sempre al costat d'Alacant en la seua legítima reivindicació del trasllat de la façana litoral i el traçat que reclama la ciutadania sobre el Rodalia i la Variant de Torrellano”. D'aquesta manera, ha posat l'accent en la necessitat de la connexió de totes dues ciutats amb l'aeroport, que està en el top 10 dels millors aeroports d'Europa.

Al seu torn, l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, ha subratllat que l'execució d'aquesta variant “és imprescindible i la connexió amb l'aeroport és vital per a totes dues ciutats, per a connectar les dues universitats i el Parc Empresarial. No pot ser que un aeroport top ten europeu seguisca sense eixa connexió. En quan a la segona pista de l'aeroport hem de preparar per al futur una instal·lació aeroportuària que ja té 16 milions d'usuaris”.

En l'apartat de Cultura s'està treballant en una acció conjunta amb motiu del centenari de la revisió de les partitures del Misteri d’Elx per part del compositor alacantí Óscar Esplá, que a més coincidirà en 2025 amb l'aniversari del dogma de l'Asunción. A més, l'Ajuntament d'Alacant posarà a la disposició del consistori il·licità arxius documentals i gràfics històrics relacionats amb la Festa.

Un altre dels aspectes destacats en aquesta trobada ha sigut la col·laboració en la promoció turística i el desenvolupament de fires de negoci. D'aquesta manera, han destacat la celebració al març de 2025 del Fòrum Mice, el “congrés d'empreses que organitzen congressos”. Així mateix, es treballarà a aprofitar l'arribada de creueristes al port d'Alacant per a captar excursionistes a la ciutat d'Elx. “És una manera de fixar oportunitats de futur”, ha assegurat Ruz, qui ha apuntat que Elx és en l'actualitat la quarta ciutat visitada pels creueristes que arriben a Alacant.

D'altra banda, Elx i Alacant també han posat el focus en matèria de Mobilitat. L'objectiu és posar a la disposició de la ciutadania una targeta compatible per al transport urbà en totes dues ciutats.

Així mateix, s'han referit a la creació d'un Consell Empresarial Elx-Alacant amb presència de les principals entitats empresarials per a l'impuls i la col·laboració. Serà un òrgan permanent que serà present en futures trobades entre totes dues ciutats i vinculat als ajuntaments.