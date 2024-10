Alcaldes i regidors independents apunten a les Corts com a objectiu i reclamaran rebaixar el llistó electoral al 3%

La Unió Municipalista, la formació que reuneix partits polítics independents, es posa com a objectiu entrar a les Corts Valencianes. Però aquest objectiu passa per una reforma de la Llei Electoral, per la qual cosa estudien presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per tal de rebaixar el llistó electoral -el mínim de vots necessaris per entrar al parlament autonòmic- al 3%.

Aquesta és una de les propostes que es debatran el proper dissabte 26 d'octubre a Ontinyent en el I Congrés Autonòmic de la Unió Municipalista en el qual s'aplegaran prop de 200 càrrecs electes independents d’ajuntaments de la Comunitat Valenciana. La jornada comptarà amb la formació Ens Uneix com a amfitriona, tindrà cites com la taula redona 'La força del municipalisme organitzat'; i el debat sobre la presentació de la ILP sobre el llistó electoral, així com una altra sobre el model de finançament administracions locals.

La ILP sobre la llei electoral, serà exposada per Ramiro Solanes, advocat i professor de Dret Internacional Públic de la Universitat de València. Pel que fa a la proposta que reclama un model més just de finançament de les administracions locals, serà exposada per José Juan Server, expert en finançament autonòmic i Secretari General de FEPAL, federació de partits locals de la Comunitat Valenciana. Acte seguit tindrà lloc l’elecció de la direcció organitzativa del comité autonòmic de la Unió Municipalista de la Comunitat Valenciana.

La posada en marxa del comité autonòmic d'Unió Municipalista a la Comunitat Valenciana arriba després de la conformació abans de l’estiu dels tres comités provincials de Castelló, València i Alacant. La vicepresidenta de la Diputació de València i 1a tinenta d'alcalde de l'Ajuntament d'Ontinyent per Ens Uneix, Natalia Enguix, coordinadora de la confederació Unió Municipalista a la Província de València, destacava la importància “de seguir avançant en l’estructura d’un projecte ambiciós, que està al marge de blocs ideològics i que compta amb una base social molt forta, perquè en vots, els municipalistes som ja la tercera força política a la Comunitat Valenciana i a Espanya”, remarcava.