Almussafes ultima la revisió del PGOU que augmenta l’àrea industrial confiant en els cotxes elèctrics de la Ford

“Volem estar preparats per a quan, i confiem siga així, s’anuncien els nous models per a la Factoria Ford Almussafes per part de la multinacional, les empreses interessades a situar-se en les nostres àrees industrials, disposen de sòl per a fer-ho i d’ací la necessitat d’accelerar els temps, tal com ha passat a Sagunt amb la ubicació de la gigafactoria de bateries”. Així s’ha expressat l’alcalde d’Almussafes, Toni Gonzàlez, després d’anunciar que l’ajuntament ja ha superat pràcticament tots els tràmits exigibles per llei per a donar llum verda a la revisió del PGOU vigent des de fa 28 anys.

Es tracta d’un nou planejament que, segons l’executiu municipal, “persegueix, principalment, assegurar el futur econòmic i empresarial de la localitat amb un increment de sòl industrial”. Actualment aquest sòl està ocupat en un 98%, a través de la reclassificació de més de 700.000 metres quadrats per a aquesta activitat.

Toni Gonzàlez ha afegit que són conscients de “la gran manca de sòl per a l’emplaçament de noves empreses en el municipi i de la gran demanda existent sobre aquest tema, a més de trobar-nos en un moment clau per la situació que travessa la factoria Ford, des de l’equip de govern insistim a agilitar al màxim aquesta última fase prèvia a l’aprovació de la revisió, atés que el nou sòl urbanitzable industrial de 713.211 metres quadrats de superfície és vital per a la nostra localitat”.

En aquest sentit, es preveu la major part de la classificació d’aquest sòl en el sud del parc industrial Joan Carles I, un total de 480.924 metres quadrats, i una superfície de 232.289 metres quadrats per a l’ampliació del Polígon Nord. “Amb aquesta proposta, assegurem el desenvolupament econòmic de la nostra localitat, encara que lògicament des de l’Ajuntament no podem assumir la inversió necessària per a la seua reclassificació i el nostre objectiu és que la mateixa Generalitat Valenciana s’implique en el seu desenvolupament, igual que va fer en el seu moment amb el polígon industrial Joan Carles I”, destaca l’alcalde, Toni González.

Per a concretar aquestes accions, el primer edil va visitar la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per a reunir-se amb el director general d’Urbanisme, Vicente Joaquín García. Van participar, així mateix en la reunió, la regidora d’Urbanisme. Davinia Calatayud, l’arquitecte municipal, Xavier Adam, el director de l’Oficina Industrial d’Almussafes, Carlos Triviño, i el gerent de l’empresa Planifica, responsable de la tramitació de la revisió del Pla.

A principis de 2018 el consistori municipal ja va presentar la primera versió preliminar d’aquest pla general, al qual després se li va sumar una altra amb algunes modificacions després del període de consultes i participació pública, en el qual també es va incloure el seu estudi ambiental i territorial estratègic, el Pla d’Ordenació Detallada d’Almussafes i la resta de documents exigibles per la normativa sectorial. I, al juliol de 2019, l’ajuntament va aconseguir arribar quasi al final de la segona fase d’aquest dilatat procés, després de l’aprovació de la Proposta Final del PGOU per part del ple.

A partir d’aqueix moment va començar un dilatat procés d’intercanvi d’informes entre l’administració local i l’autonòmica, fins que a l’agost de l’any 2020, després d’incorporar les consideracions de les diferents conselleries implicades en el pla i remetre’l de nou als departaments, el procés es veié paralitzat mancant els estudis de Paisatge i el d’Inundabilitat de la zona de la Porteta del Patricova.

“Estem a l’espera que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat emeta informe favorable de l’Estudi d’Inundabilitat, ja que el de Paisatge se supedita a aquest”, declara González, qui insisteix en la urgència de concretar tots dos documents previs a la redacció de la Declaració Ambiental Estratègica (DATE) i la versió final del Pla, última fase del procés de tramitació del planejament que marcarà el model territorial d’Almussafes de les pròximes dues dècades i que ha requerit de nombrosos accions per a ajustar els canvis aplicats a la legalitat vigent i que ha suposat la intervenció d’una gran quantitat d’agents.