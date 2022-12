Altea implanta més de cinc quilòmetres de ciclocarrers i dota de 66 places més d'aparcaments per a bicicletes

L'Ajuntament d'Altea ha executat la millora integral dels itineraris ciclistes creant més de 5 quilòmetres de longitud de ciclocarrers i ha permés solucionar els 10 punts crítics detectats en el seu traçat. Aquesta actuació està subvencionada per l'IVACE amb 19.000 euros dins de les ajudes del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), ProgramaMOVES II-Infraestructura Comunitat Valenciana.

Amb aquesta acció, segons el Regidor d'Urbanisme i Medi Ambient Jose Orozco, “es completa un dels objectius del Pla Director de Mobilitat de la Bicicleta i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) de 2021, s'incrementa la seguretat, el confort, fa més accessible l'ús de la bici en el nucli urbà i soluciona els punts crítics incòmodes i, en alguns casos, perillosos de la nostra xarxa de carrils bici”.

El projecte executat ha consistit en la millora de la senyalística vertical i horitzontal de diferents carrers cèntrics, s'han millorat 10 punts detectats com a conflictius, entre ells algun en el va riure, i s'han posat a la disposició dels usuaris 66 nous aparca-bicicletes. D'aquesta manera, es generen nous itineraris ara disponibles i es millora el conjunt de la xarxa, objectius inclosos en el Pla Director.

El regidor d'Urbanisme ha explicat que en alguns casos s'ha eixamplat el tram per a permetre la circulació en bicicletes i de vianants, o s'ha executat la connexió del tram de bici-carril a la resta de la xarxa, com ocorria en el pas de vianants de Sant Pere o en l'Avinguda Juan Alvado. “Un dels problemes més repetits és la falta de continuïtat del carril-bici, bé perquè no existia al final d'un tram, bé perquè aquest era molt estret o es trobava en mal estat.”

Orozco considera que un dels objectius estratègics d'Altea és incentivar els desplaçaments en vehicles no contaminants i adaptar els carrils específics de bicis o VMP estiguen adaptats a tots els tipus d'usuaris, de totes les edats i de qualsevol nivell. “Amb aquesta actuació emmarcada en el projecte Altea Zero Emissions s'incrementa la sensació de seguretat empoderant al ciclista i es fomenta una mobilitat més sostenible amb menys vehicles de motor i un trànsit més amable”, ha finalitzat.