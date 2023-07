Aquests són els projectes en els quals s'invertiran 15 milions a la Vall d'Albaida amb el pacte PP-Ens Uneix

El pacte que han tancat PP i Ens Uneix per a la Diputació de València ha suposat la inclusió de la diputada del partit comarcalista, Natàlia Enguix, en l'executiu provincial que presideix Vicente Mompó (PP), a més de deixar al marge a l'extrema dreta de Vox del govern, però que no obstant això necessitaran per a l'aprovació dels seus projectes.

Així Enguix assumirà la vicepresidència primera de la Diputació de València i gestionarà les àrees de Cooperació Municipal, Cooperació Internacional, Igualtat, Memòria Democràtica, a més de la nova delegació de Relacions amb la Generalitat Valenciana i Comarcalització.

Però el pacte a més inclou un llistat de 17 inversions directes per un import de 15 milions en els municipis governats per Ens Uneix a la Vall d'Albaida, especialment Ontinyent, i l'execució de les obres de millora pendents en diferents carreteres comarcals “en estat deplorable”. Igualment, el pacte incorpora les demandes en la Generalitat.

El gruix de les inversions seran per a Ontinyent, la ciutat de la qual és alcalde Jorge Rodríguez, el líder de Ens Uneix, i on és regidora la mateixa Natalia Enguix. Així la capital de la comarca rebrà 10,5 milions, més de dos terços del total de les inversions. En concret es destinaran a la millora de l'eficiència energètica de la piscina coberta (1 milió), construcció de la residència de la Beneficència (1,5 milions), projecte de modernització i de reforma integral de l'estadi municipal El Clariano (1,6 milions), pla de rehabilitació del barri del Poble Nou i la Vila (1 milió), ampliació del centre ocupacional per a persones amb diversitat funcional (600.000 euros), construcció d'un nou centre per a persones amb TEA (400.000 euros), reurbanització de la plaça Major (1,5 milions), aportació per al funcionament de la fundació Museu Tèxtil (400.000 euros), reforma integral del pavelló del poliesportiu municipal (1 milió), foment del transport urbà gratuït (500.000 euros) i adquisició i potenciació de l'estació del tren (1 milió).

A Beniatjar les inversions es destinaran per al Centre d'Interpretació del Benicadell i un local multiusos (600.000 euros); a Bufali la construcció d'habitatges per a lloguer (600.000 euros); a Benissoda la compra d'un immoble per a l'ampliació de l'Ajuntament (500.000 euros) i la creació d'un magatzem municipal (300.000 euros); a Benicolet un nou auditori municipal (1 milió); i al Palomar la recuperació d'un edifici singular per a la creació del centre cultural de la festa del Xop (900.000 euros) i l'ampliació i adequació de l'Ajuntament (600.000 euros).