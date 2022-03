Benicarló invertirà 900.000 euros en la transformació de l'antiga N-340 en una via urbana

L'Ajuntament de Benicarló ha adjudicat les obres de transformació en via urbana de l'antiga N-340, concretament els treballs que havien quedat pendents abans de la resolució del contracte amb l'anterior empresa adjudicatària.

Així ho ha anunciat l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, que ha assenyalat que “esperem que s'acaben les obres en el termini previst de quatre mesos i que, d'una vegada per sempre, es pose fi a totes les molèsties que durant tants mesos s'han ocasionat als veïns i usuaris que diàriament utilitzen aquesta via”.

Les obres s'han adjudicat per un import de 890.260 euros i serviran per a convertir en via urbana un tram de dos quilòmetres de carretera que van des del carrer de Vinaròs fins al carrer d'Alcalà de Xivert.

Xaro Miralles ha recordat que “les obres van començar a primers de 2020 però per problemes d'incompliment de l'empresa adjudicatària, els treballs es van paralitzar i el contracte es va haver de resoldre”. “L'anterior empresa va ocasionar importants perjudicis a l'Ajuntament i a tots els veïns que diàriament circulen per aquesta via”, ha assenyalat l'alcaldessa, que ha destacat que “resoldre un contracte com aquest no és fàcil i requereix una tramitació administrativa complexa i uns terminis que han fet que s'endarrerisca tot el procés”.