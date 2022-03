Benicàssim treballa amb l'EPSAR la construcció d'una nova depuradora en la localitat

L'Ajuntament de Benicàssim ha mantingut una nova reunió amb representants de l'empresa pública de sanejament d'aigües residuals (EPSAR) dependent de la Generalitat. Atés que el Ministeri no ha previst en el seu Pla Hidrològic (2022-2027) la dotació econòmica necessària per a la nova Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Benicàssim, el consistori continua treballant per a la construcció d'una nova instal·lació a la ciutat.

Així, l'Ajuntament continua treballant de la mà de qui assumisca el cost de construcció de la nova depuradora que necessita la ciutat, i que deixe de dependre de l'adequat manteniment de la infraestructura de Castelló per a poder depurar les seues aigües, tots dos per a avançar en la necessària solució al problema de Benicàssim. “La construcció d'una nova depuradora és necessària per al desenvolupament de Benicàssim, és una infraestructura prioritària, urgent i necessària, i no cap que continue demorant-se”, ha indicat l'alcaldessa, Susana Marqués, després de la reunió que també va comptar amb l'assistència de la regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Elena Llobell, tècnics municipals i, per part de l’EPSAR, el gerent Juan Ángel Conca i tècnics.

Des del consistori s'han posat a disposició els mitjans materials, recursos tècnics i humans per a avançar un projecte que permeta concloure la construcció d'una nova depuradora a Benicàssim. Dins dels compromisos que ha dut a terme l'Ajuntament de Benicàssim durant els últims mesos destaca l'encàrrec d'un estudi de les alternatives a la depuració del municipi per a conéixer les possibles opcions de depuració i una projecció a futur de la demanda. “En aquest cas, i com portem reiterant des de fa temps, com a millor solució es conclou que s'ha de realitzar una depuradora nova, si pot ser en un punt diferent de l'actual”, ha explicat Llobell.

D'altra banda, la construcció de la nova depuradora requereix la modificació del Pla General per a adequar una parcel·la de 30.000 metres quadrats per a la construcció d'una nova depuradora. En aquest punt, l'Ajuntament de Benicàssim ja ha remés al Servei d'Avaluació Ambiental Estratègica la Modificació Puntual del PGOU de Benicàssim, trobant-se en l'actualitat en fase de rebre la Generalitat els informes sectorials pertinents.

Durant la trobada es va posar de manifest la unanimitat de la corporació municipal quant a la reclamació d'aquesta nova infraestructura. Això ja ha quedat palés en les declaracions institucionals aprovades per ple en les quals se sol·licita a la Generalitat Valenciana que contemple una partida econòmica que permeta escometre els primers treballs per a la construcció d'una nova Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) en el municipi. Els objectius que planteja Benicàssim amb la construcció d'una nova depuradora són tres. D'una banda, assegurar en el mitjà-llarg termini el tractament adequat de les aigües residuals generades en el nostre municipi. En segon lloc, transitar cap a l'economia circular mitjançant la reutilització de l'aigua depurada per al reg de jardins. I, finalment, per a assegurar el creixement del municipi.

Així mateix, en el transcurs de la reunió també es va tractar la reparació d'emergència ja conclosa en l'actual depuradora, després dels danys que va ocasionar el temporal del passat 29 d'agost i a les quals el consistori va destinar 423.000 euros.