Benidorm instal·larà plaques solars a la ciutat esportiva que també proveiran a dos centres escolars

L'Ajuntament de Benidorm ha aprovat un projecte per a instal·lar plaques fotovoltaiques a la ciutat esportiva Guillermo Amor; una actuació inclosa en l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrador (EDUSI) de Benidorm.

“Amb la implantació de plaques solars, continuem millorant les nostres infraestructures fent-les més eficients,” ha explicat l'alcalde de Benidorm Toni Pérez. “Així continuem construint el Benidorm sostenible i verd que venim dissenyant en els últims anys, conservant els recursos naturals i millorant els serveis públics de la ciutadania, un lloc ideal per a vindre i per a viure.”

Aquesta actuació de millora de l'eficiència energètica municipal instal·larà un equip fotovoltaic que, amb una producció aproximada de 198 quilowatts, proveirà les necessitats energètiques de les instal·lacions del complex esportiu, el col·legi CEIP Aitana i el parvulari del CEIP Basc Núñez. Es calcula que amb les plaques solars es podrà cobrir el 87% del consum elèctric d'aquests edificis municipals de la zona EDUSI, reduint així la petjada de carboni i la factura elèctrica de l'Ajuntament.

“La instal·lació d'aquestes plaques solars no sols ens permet reduir la petjada de carboni de l'Ajuntament, com ja hem estat fent amb la nova lluminària LED o la sensorització de la xarxa d'aigües, sinó que a més ens brinda una oportunitat per a conscienciar a la ciutadania de la necessitat de canviar a un model més eficient, verd i respectuós amb l'entorn,” ha afegit l'alcalde Toni Pérez.

El termini d'execució previst per a aquesta obra és d'unes 8 setmanes. La inversió de l'actuació d'implantació fotovoltaiques per a autoconsum a la ciutat esportiva Guillermo Amor ascendeix als 282.605,69 euros. Cofinançat per l'Ajuntament de Benidorm i els fons europeus FEDER, aquestes obres responen a la quarta línia d'actuació de la EDUSI: la millora de l'eficiència energètica i la generació d'energia neta en les infraestructures esportives municipals.