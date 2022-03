Benidorm instal·larà a la platja de Ponent una xarxa de cambres per al control d'accessos i mesurament d'aforaments

L'Ajuntament de Benidorm instal·larà en la zona de Ponent i Malament Pas una xarxa de cambres en la via pública i un sistema informàtic d'anàlisi d'imatges associats que permeten el control d'accessos, mesurament d'aforaments i millora de la mobilitat.

L'actuació s'emmarca en el conveni subscrit al desembre de 2020 entre la Secretaria d'Estat de Turisme, Turisme Comunitat Valenciana i l'Ajuntament per a viabilitzar l'execució del Pla de Sostenibilitat Turística a la ciutat de Benidorm, pla que contribuirà a la sostenibilitat i la recuperació del sector turístic després de la crisi provocada pel Covid-19.

Aquest Pla de Sostenibilitat és un pla de contingència l'objectiu de la qual és “consolidar a Benidorm com una destinació turística intel·ligent, sostenible i segur mitjançant la posada en marxa de 19 actuacions”, segons ha explicat l'alcalde Toni Pérez.

L'actuació que escometrà ara Benidorm s'inclou en la línia d'actuació denominada ‘Sistemes d'anàlisis d'imatges i dades en les zones de gran afluència turística’ i suposarà una inversió de 145.000 euros.

Una vegada aprovada la proposta per la Junta de Govern Local s'iniciarà el procediment de licitació. Segons ha precisat Toni Pérez, s'ha previst “la instal·lació de 19 cambres en l'Avinguda Armada Espanyola en els accessos a la platja de Ponent, així com una cambra en l'accés a la platja de Malament Pas”.

La instal·lació es complementarà amb la implantació d'un ‘dashboard’ de les cambres i un programari de comptatge de persones. També s'ha previst la implantació d'un ‘dashboard’ CRM “i altres tres punts Wifi addicionals als quals ja existeixen en la zona” ha detallat l'edil.

El termini estimat per a l'execució i posada en servei de les noves instal·lacions serà de sis mesos una vegada finalitzada la licitació i adjudicació. L'alcalde ha indicat sobre aquest tema que “l'empresa encarregada serà la responsable del subministrament, configuració i posada en marxa de tot l'equipament per espai d'un any”.

“Avancem en la nostra aposta per consolidar la ciutat com una destinació turística intel·ligent i sostenible i totes les actuacions que dissenyem estan encaminades cap a aqueix objectiu” ha afirmat Pérez. L'alcalde ha indicat que el nou sistema permetrà “conéixer amb precisió el nombre de persones usuàries de les platges, el funcionament dels accessos i ens orientarà per a millorar la mobilitat en aqueixos punts”.