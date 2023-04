Benidorm obri expedient a la concessionària de la zona blava per cobrar de més als usuaris per usar l'app

El ple de l'Ajuntament de Benidorm ha aprovat per unanimitat l'obertura d'un procediment sancionador a l'empresa concessionària del servei de la zona blava a causa de dues infraccions molt greus derivades del cobrament indegut de despeses de gestió i altres incompliments que, segons consten en els informes, “encara es continuen produint”.

La proposta aprovada reflecteix set incompliments, per la qual cosa s'ha acordat posar en coneixement de la concessionària, que d'acreditar-se la comissió dels fets constitutius d'infracció contractual, podrà donar lloc a la imposició de sancions, així com a la resolució del contracte, per incompliment d'obligacions essencials d'aquest. Igualment es requerirà al concessionari que cessament en la comissió de les infraccions detectades en un termini màxim de cinc dies i el reintegrament de les taxes indegudament cobrades als usuaris de la zona ORA.

L'Ajuntament de Benidorm va rebre diverses denúncies ciutadanes alertant del cobrament d'una “comissió de servei” a través de l'aplicació movil Moviltik pel qual es cobraven entre cinc i deu cèntims addicionals als qui estacionen en zona blava i abonen l'import a través de l'aplicació.

El regidor de Mobilitat, José Ramón González de Zárate, assenyala que en el plec de condicions posa que l'hora es cobra a 50 cèntims, no a 60 cèntims i afegia e “el que fem és complir la llei rigorosament”. D'igual manera ha recordat que “el vigent plec de condicions no ho va fer aquest govern, però de qualsevol forma no permetrem que l'empresa faça el que vulga”. En aqueix punt ha insistit que, com es va dir en el seu moment, “no anàvem a prendre mesures fins a tindre els informes tècnics, que és el que fem ara. Nosaltres vetlem pel compliment de la llei exigint tot el que s'inclou en el plec de condicions”.