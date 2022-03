Benidorm salta al metavers per a promocionar-se com a destinació turística

Benidorm comptarà des d'el mes vinent de maig amb una nova eina de promoció del destí dirigida a un públic cada vegada més digitalitzat, el que es mou en l'àmbit ‘gamer’, i amb previsions d'ampliar-se en un futur a un sector de població més ampli.

Es tracta de ‘Benidorm Land’ un projecte pilot creat per la plataforma SIX3D que presenta una versió de la realitat virtual immersiva on les persones podran interactuar amb objectes digitals i els seus propis avatars. “Hui fem el salt al metavers” ha afirmat l'alcalde Toni Pérez en la presentació de ‘Benidorm Land’, que ha tingut lloc en El Torrejó.

A l'acte han acudit també la regidor d'Innovació, Aida García, la regidor d'Esports, Mariló Cebreros, la gerent de Visit Benidorm, Leire Bilbao, la secretària general de Hosbec, Nuria Montes, i Francisco Juan, director del Invattur, entre altres personalitats del sector turístic.

L'alcalde ha destacat que ‘Benidorm Land’ és “una eina nova molt potent de promoció” amb la qual “es poden viure aventures i experiències a Benidorm en una realitat alternativa sense eixir de casa”. Amb la nova eina “serà possible acostar un referent en turisme com Benidorm a les generacions Z (nascuts a principis del segle XXI) i Alfa (nascuts a partir de 2010) i convertir-los en els turistes del futur”.

Pérez ha recordat que Benidorm és el primer DTI certificat del món i que “la innovació i la tecnologia és un dels eixos que marquen el nostre rumb. Estem disposats a estar en el nivell”. En eixe sentit, l'alcalde ha subratllat que serà “una opció interessant per a inspirar i emocionar de cara al futur viatge, conéixer Benidorm abans de viatjar per a saber com és, explorar els nostres productes turístics, passejar pels carrers i fins i tot volar sobre elles”.

Serà, en definitiva, una “oportunitat” per a arribar a 140 milions d'usuaris en STEAM, la plataforma de joc en la qual es llançarà a partir del mes de maig el metavers SIX3D en el qual està inclòs ‘Benidorm Land’. De fet, segons ha explicat Alberto Lozano, CEO de SIX3D, per a accedir només serà necessari descarregar-se gratuïtament la plataforma en el dispositiu i accedir a l'usuari ‘Benidorm Land’.

SIX3D és una plataforma de generació, distribució i consum de continguts en 3D que permet que qualsevol usuari puga dissenyar el seu propi contingut i integrar-lo després en la plataforma. “La unió de totes les experiències seran el metavers existent” ha precisat.

En l'àmbit del turisme, Lozano ha subratllat que “Benidorm és pioner en aquesta mena d'experiències perquè fins al moment no hi ha res semblant en altres llocs”. L'alcalde, per part seua, ha recalcat de nou que “és una eina de promoció lligada a la tecnologia, que utilitzem per a la millora contínua del destí, en la qual ja portem algun temps aprofundint”. Benidorm, ha finalitzat, “sempre ha tingut la capacitat d'atraure”.