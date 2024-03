Benitatxell retira a Franco el títol de fill adoptiu amb l'oposició del PP

El ple de Poble Nou de Benitatxell ha aprovat retirar al dictador Francisco Franco la distinció de fill adoptiu que se li va conferir l'any 1940, en el primer aniversari del final de la Guerra Civil, per mandat de la Diputació d'Alacant a tots els ajuntaments.

En la seua argumentació en el ple, el regidor de Patrimoni, Víctor Bisquert, reclamava als edils “que es vote per unanimitat. Repetisc: per unanimitat, ja que ací no cap l'abstenció ni l'equidistància”. No obstant això la moció únicament ha sigut aprovada pels set regidors de l'equip de govern de Més Benitatxell, mentre els dos del grup REDcv s'han abstingut i el regidor del PP ha votat en contra.

El govern municipal explica que així es compleix així amb la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de Memòria Democràtica, que obliga a la retirada de plaques, vestigis i honors franquistes, d'exaltació de l'alçament militar o de la repressió de la dictadura.

Aquest acord plenari proposa no sols l'anul·lació de ple dret de la condició honorífica de fill adoptiu i el fet de deixar sense efecte l'acord adoptat en la sessió de l'1 d'abril de 1940, sinó també, com ha defensat Bisquert, “afirmar el caràcter antidemocràtic d'aquella decisió i la voluntat d'acabar amb qualsevol gest o fet històric que signifique o simbolitze el menor reconeixement a persones o accions dictatorials d'aquell període fosc de la nostra història recent”.

El procediment per a la retirada d'aquest títol al cabdill va començar després del nomenament al desembre del metge Régulo Lorente com a fill predilecte del Poble Nou de Benitatxell. “Registrant documentació antiga per a procedir al nomenament de Régulo i comprovar que era el primer fill predilecte de la localitat, descobrim que l'1 d'abril de 1940 va ser nomenat fill adoptiu de Benitatxell el dictador Francisco Franco. Una anomalia històrica que calia esmenar amb urgència”, ha explicat el regidor, qui ha defensat que aquest títol honorífic s'entrega a persones que, com Régulo, “han contribuït a través del seu treball, qualitats, lliurament i mèrits personals o serveis prestats a la millora i benestar del municipi”.

Per això, ha resolt, malgrat que es tracte d'un acte simbòlic, “la nostra societat no pot continuar blanquejant 40 anys de dictadura, de crims i de retrocés en drets i llibertats. La figura d'un dictador i una dictadura, per molt de temps que haja passat, no pot continuar tenint cap reconeixement en el nostre municipi ni en cap altre d'un estat democràtic”.