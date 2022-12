Bétera utilitza drons i càmeres de calor per a evitar robatoris durant la campanya de recollida de taronges

Amb la campanya de la recollida de taronges en marxa, l'Ajuntament beterà, a través de la Policia Local, es blinda contra els robatoris amb la posada en marxa d'operatius de vigilància aèria. Tot això gràcies a que “la nostra Policia Local compta amb aquesta Unitat que se suma a les mesures que estem implementant des de la regidoria per a modernitzar aquest cos de seguretat municipal i dotar-lo de formació i eines que permeten oferir un millor servei als nostres veïns i veïnes”, ha assenyalat el regidor de Seguretat Ciutadana, Julio Inés.

Aquesta Unitat complementa i agilitza la labor diària de la Policia Local de Bétera i està composta per 4 drons d'última generació i 5 agents, els quals han rebut la formació reglamentària per a poder pilotar aquests drons. Una Unitat que donada la proximitat a la Base Militar Jaume I i a l'Aeroport de Manises s'ha posat en marxa de manera coordinada amb aquestes entitats a fi de poder dur a terme les seues funcions de vigilància aèria.

La Unitat de Vigilància Aèria realitza funcions en matèria d'emergència, seguretat ciutadana, infraccions administratives, trànsit o medi ambient, funcions que ja eren competència de la Policia Local, però que amb l'ús dels drons s'amplien i milloren.

Segons explica Julio Inés “els drons són una eina molt eficaç que ens permeten des de l'aire abastar una gran extensió del municipi, incloses zones de difícil accés. Això ens facilita donar una resposta més ràpida i eficaç davant situacions d'emergència”.

Càmeres tèrmiques

Les característiques específiques dels drons fan més fàcils tasques, com per exemple el control i vigilància de possibles furts en la zona agrícola del municipi, la cerca de persones o la detecció d'incendis gràcies a les seues cambres tèrmiques. Al seu torn, també és una eina per a controlar, durant l'estiu, les cremes no autoritzades i intensificar el control i vigilància en zones de risc d'incendi degut a les altes temperatures durant l'època estival.

“Però també els drons són una eina molt útil en la localització, la gestió i en les tasques administratives, que poden produir-se per exemple en accidents de trànsit o en qualsevol altra mena d'incident que es puga produir en el nostre municipi”, ha afirmat el regidor de Seguretat Ciutadana.

A més, la Unitat ha estat, i serà present, en actes i esdeveniments multitudinaris per a vigilar, controlar i agilitzar possibles intervencions de la resta de les unitats policials o d'emergències, exercint igualment funcions de vigilància i control en espais públics. “Enguany hem comptat amb vigilància aèria durant les nostres Festes dels Alfàbegues el que ens ha permés oferir una major seguretat a la nostra ciutadania en dies rellevants amb grans aglomeracions com la Rodà o la Coetà del Gos, on el foc està molt present”, ha afirmat Elia Verdevío.

Fins al moment la posada en marxa de la Unitat ha sigut molt satisfactòria i tal com assenyala el regidor “els drons s'han convertit ja en una eina més de treball, en la qual els agents han pogut realitzar informes respecte a desperfectes i infraccions urbanístiques, Informes mediambientals respecte a la situació dels barrancs que afecten la nostra població i abocaments il·legals localitzats en tot el terme, propostes de senyalització del trànsit en les zones de pas de barranc a fi d'incrementar la seguretat i evitar possibles incidents i danys personals, entre altres”.

Un equip d'agents formats i especialitzats que a més també col·laboren i es presten a la col·laboració amb altres forces i cossos de seguretat de l'Estat que així ho sol·liciten.