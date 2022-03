Borriana destinarà més d'un milió d'euros a renovar la xarxa d'aigua potable i clavegueram

L'Ajuntament de Borriana destinarà una inversió d'1.061.872 euros al Pla de Renovació de la Xarxa 2022, en la qual Facsa realitzarà enguany la renovació integral de més de 3.600 metres de conduccions i canalitzacions i 261 noves connexions.

L'Ajuntament i Facsa, empresa concessionària del servei de proveïment d'aigua potable i la gestió del clavegueram en la localitat, han presentat el pla director que arreplega les actuacions de renovació i millora d'aquestes infraestructures previstes per a l'actual exercici, amb un termini d'execució de 9 mesos, del qual s’informarà en el pròxim ple municipal previst per al dijous 3 de març.

Segons han explicat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, i el cap del servei de Facsa, Alejandro Boado, el pla inclou la renovació de la xarxa de proveïment i de clavegueram de 24 carrers, avingudes i places de diferents zones del municipi, com ara el barri de la Bosca, els poblats marítims, l'entorn del carrer dels Arbrets o el Centre Històric, entre d’altres.

Amb aquests treballs, que suposen una millora des del punt de vista de l'eficiència del servei i la sostenibilitat, s'aprofitarà també per a ampliar les voreres d'alguns dels carrers en què s’actuarà i millorar-ne les condicions d'accessibilitat.

Així mateix, han destacat que la tecnologia serà part fonamental d'aquest nou projecte ja que, al llarg d’enguany, “es continuarà amb la instal·lació de mòduls de ràdio per a l'emissió de lectura de comptadors interiors que possibiliten conèixer el consum exacte sense entrar al domicili”.

Concretament, han precisat, es tracta d'ampliar l'actual xarxa de telelectura de Borriana amb 1.800 mòduls de ràdio sistema walk-by. Una acció que Boado ha emmarcat “dins de Waternology by FACSA, la nova marca que engloba les solucions intel·ligents per a la gestió del cicle integral de l'aigua amb la qual la companyia acompanya els municipis en el camí cap a la digitalització”.

Referent a la xarxa de proveïment d'aigua potable, Aparisi ha xifrat la distància a renovar en 3.600m de canalitzacions, amb diàmetres compresos entre 75 i 350mm, i 261 noves connexions amb l'objectiu de “substituir de forma progressiva les canonades més antigues de la xarxa i evitar possibles problemes en el subministrament relacionats amb pèrdues d'aigua”.

En aquesta línia, ha destacat també altres treballs en la xarxa de proveïment, com “la renovació de l'encreuament de la canonada en alta que subministra aigua potable a les persones i empreses abonades del polígon Carabona amb la carretera CV-18, la sectorització del polígon camí Fondo i la renovació del comptador del sector de Carabona”.

Quant a la xarxa de clavegueram, per a enguany la longitud a renovar és de 1.950m, que donarà servei a 200 usuaris més. Amb aquestes actuacions, que suposen “una millora des del punt de vista de l'eficiència del servei i la sostenibilitat”, han manifestat Aparisi i Boado, “s'aprofitarà a més per a ampliar les voreres d'alguns carrers en què s’actuarà i per a millorar-ne les condicions d'accessibilitat. Serà el cas, per exemple, del carrer dels Arbrets, que ampliarà la vorera per a incloure clots per als arbres”.