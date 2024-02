Borriana encarrega a l'UJI l'auditoria sobre l'impacte econòmic, mediambiental i reputacional de l'Arenal Sound

L'Ajuntament de Borriana ha encarregat finalment a la Universitat Jaume I (UJI), l'auditoria sobre l'impacte econòmic, mediambiental i reputacional per al municipi de la celebració del festival de música Arenal Sound. L'estudi vol avaluar les repercussions múltiples d'aquest macro esdeveniment a través de treballs que es realitzaran abans, durant i després de l'edició de l'Arenal Sound 2024.

Una sèrie d'enquestes i estudis que revelaran l'impacte econòmic directe, indirecte i induït i que, per tant, tindran en compte elements com les despeses que l'organització realitza en la localitat, la despesa que fan els assistents al recinte del festival, així com l'impacte de l'efecte arrossegue sobre el teixit productiu local. A més, tindrà en compte els aspectes mediambientals com el consum de recursos naturals, la contaminació, el soroll o la generació de residus. Finalment, l'encàrrec a l'UJI també analitzarà en quina mesura la realització del festival Arenal Sound contribueix a una major visibilitat de la localitat de Borriana, tant a nivell nacional com internacional, i si això ajuda a mitjà i llarg termini a la revitalització de l'economia local.

Per a aconseguir tota la informació necessària, l'UJI determinarà l'abast de l'estudi i la identificació dels grups d'interés, per a posteriorment. realitzar enquestes i qüestionaris que requeriran de treballs abans, durant i després de la pròxima edició del festival a tots els actors implicats. L'objectiu de l'auditoria és analitzar les dades obtingudes i elaborar un informe amb els resultats per a l'equip de Govern de l'Ajuntament de Borriana.

L'alcalde Jorge Monferrer Daudí ha valorat que “la repercussió real d'un esdeveniment de l'envergadura de l'Arenal Sound hauria d'haver-se conegut molt abans perquè el festival porta en el nostre municipi des de 2010”. “Conéixer al detall la repercussió econòmica, mediambiental i reputacional de l'Arenal Sound ens permetrà poder prendre decisions o canvis amb l'objectiu d'atraure turisme i continuar treballant en benefici de l'interés general de Borriana”, ha afirmat Monferrer.