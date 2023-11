Borriana projecta la recreació de l'antic embarcador del 1889 amb el que va començar l'exportació internacional de cítrics

L'Ajuntament de Borriana projecta la recreació de l'antic embarcador de 1889 com a atractiu turístic per al municipi. Així, en ple extraordinari, el consistori ha dotat mitjançant una modificació de crèdit una partida pressupostària de 10.000 euros per al projecte bàsic de la recreació de l'antic embarcador. D'aquesta manera, es fan els primers passos per a sol·licitar la concessió a la Direcció General de la Costa i la Mar, competència del Ministeri per a la Transició Ecològica.

El projecte turístic es tracta d'una reproducció similar al que la firma importadora i distribuïdora de fruites Isaacs & Sons de Londres, va construir en 1889, amb una estructura d'acer i coberta de fusta que posseïa una longitud aproximada d'uns 120 metres mar endins. Un embarcador que posteriorment, va ser destruït parcialment, el 7 de febrer de 1898, pel xoc frontal del vaixell anglés Breidablink, de la naviliera McAndrews & Co. Anys més tard, el 26 de desembre de 1926, un temporal l'acabava de destruir, perquè en 1944, part de l'estructura que havia quedat submergida, fora desmuntada.

Mentrestant, el futur s'obria pas en el litoral de Borriana i el dic de Llevant, amb la seua dàrsena, començava a ser una realitat en 1927, finalitzant-se al novembre de 1932. Des del primer tram de la construcció del dic, van eixir de la localitat vaixells carregats de taronges en els seus cellers.

“Des de l'equip de Govern realitzarem una recreació de l'antic embarcador en honor a la nostra història i a l'evolució de la infraestructura portuària, ja que l'antic embarcador del grau va ser l'origen del Port de Borriana i de l'esplendor de la ciutat com a referència europea exportadora de cítrics. L'Ajuntament desenvoluparà este projecte que suposarà potenciar la transformació turística que Borriana necessita i un reconeixement al treball i esforç dels nostres avantpassats”, ha valorat el regidor d'Obra Pública, Juan Canós.