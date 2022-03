Bunyol acull la I Trobada Memorialista del País Valencià que recorda als 678 valencians exterminats pels nazis

Bunyol ha acollit aquest diumenge la I Trobada Memorialista del País Valencià a Bunyol, jornada en la qual ha recordat als 678 valencians, homes i dones, que van ser víctimes de la repressió i van patir l'horror dels camps d'extermini dissenyats pel règim nazi.

La jornada ha començat amb la inauguració de l'exposició 'Les víctimes valencianes del nazisme', a la qual ha assistit la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, l'alcaldessa de Bunyol, Juncal Carrascosa, i el president de la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià (CAMDE), Ángel González.

L'exposició reuneix fotografies, però també objectes materials de les víctimes, cedides per les seues famílies, com a documents, targetes postals o el pijama que va portar Virtudes Cuevas, una de les 4 dones valencianes que van sobreviure als camps d'extermini.

La consellera Pérez Garijo, ha assenyalat que “mantindre la memòria de les víctimes i reconéixer l'horror del viscut és part essencial d'una educació democràtica, a més de comprometre'ns amb un present i un futur de pau, justícia i llibertat”.

Pérez Garijo ha afirmat que recuperar la memòria “és la millor manera de cicatritzar unes ferides que d'una altra manera quedarien obertes per sempre” perquè recordar les persones que han mort, que han hagut de patir l'empresonament, la persecució o l'exili “és la garantia d'un futur de convivència”.

En aquest sentit, la consellera s'ha referit a la campanya de sensibilització amb el lema 'Recordem per a no repetir', “iniciativa que vam llançar el mes de gener passat en els mitjans de comunicació i que posa èmfasis en la importància d'aprendre dels errors del passat”.

Pérez Garijo ha parlat del poder de l'ensenyament perquè “és el coneixement que porta a la consciència i el compromís amb els valors de la llibertat i la democràcia”. També ha afirmat que és important assenyalar que l'exposició “conté un espai dedicat a les dones”, ja que a més de compartir el mateix destí que els homes “també van patir una violència específica com a dones, sotmeses a explotació sexual o a l'experimentació sobre el seu cos”.

Pérez Garijo també ha posat l'accent que els que van sobreviure “van patir a més un doble càstig, ja que els presoners espanyols van ser els únics que no van poder tornar al seu país després del seu alliberament, i en el seu cas no va ser fins a la mort de Franco”; al que ha afegit que “els republicans espanyols tampoc van ser tractats com a presoners de guerra, per la qual cosa el càstig va ser triple”.

“Al nostre país, les víctimes dels camps d'extermini han sigut les grans oblidades”, ha explicat la consellera, “perquè el règim de Franco mai va voler reconéixer-les i van ser considerades apàtrides però perseguides implacablement com a enemigues”.Després de la inauguració de l'exposició, s'ha celebrat un concert del cantautor Joanjo Bosk i es projecta el documental 'La maleta de Mauthausen' en el Palau de la Música de la localitat. La sessió ha continuat amb una taula de debat entorn de l'estat actual de la memòria, els reptes i obstacles per a la reconciliació, diàleg en el qual participen el director general de Qualitat Democràtica, Iñaki Pérez Rico, el president de CAMDE, Ángel González i el jurista expert en Drets Humans José Ramón Juániz.

La jornada ha conclòs amb un concert a càrrec de la cantaora Mely Zafra que interpreta peces com 'Las 13 rosas', el 'Vals número 2', 'Coplillas de las divisas', així com cançons antigues lorquianes.